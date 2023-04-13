Слова-то какие — «пострадали». Как в петербургской школе стреляли, а вокруг нее «раздували»

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В два часа дня у 633-й школы на недавнюю стрельбу намекали только машина Росгвардии у крыльца и стоящие за забором журналисты. Нет ни встревоженных родителей, ни эвакуированных детей. Внутри жизнь тоже идет своим чередом. Младшеклашки, видимо, закончили учиться: у гардероба кого-то уже ждет папа. Дети постарше, побросав рюкзаки, сидят в телефонах. В общем, совпадение по времени с приговором Ильназу Галявиеву оказывается, к счастью, единственным.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пройти дальше турникета нельзя. Немного повышаю голос, чтобы услышал охранник:

— К директору можно поговорить зайти?

— Приём закончился. Звоните потом секретарю, договаривайтесь на другой день.

На просьбу позвать завуча мужчина сердито мотает головой:



— Пришли и сказали, что сегодня больше никого не принимают.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ждущий ребёнка папа тем временем обсуждает происшествие с учительницей, которая тоже стоит у гардероба. Позиция у педагога однозначная:

— Раздули не знаю чего. Просто какой-то дурачок взял позвонил в СМИ, из-за этого все и произошло. Кто тут сумничал, я не знаю.



Оба углубляются в новости. За час до этого Петербург всполошили новости о стрельбе в этой школе.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Основные обстоятельства ясны: 16-летний парень из не вполне благополучной семьи купил пневматический пистолет на маркетплейсе и решил принести его в школу. Первый раз выстрелил на остановке в ребят на пару лет младше. Отсидев урок, продемонстрировал свою покупку уже в школьном туалете на втором этаже. По словам пострадавших мальчиков, стрельба стала для них неожиданностью: разговаривали без скандалов.



Сам Сорвиголова (так его называют другие школьники) позже объяснил, что выстрелил ради шутки. Он уже известен соцработникам и полиции: состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних и является фигурантом уголовного дела о краже.

Со стороны гардероба слышится еще один мужской голос:

— А что у вас случилось-то?

— Да ничего не случилось, раздули фигню какую-то. До смеха уже доходит. Видите, стоим угораем? — убеждает родителя педагог. — Какие слова-то, господи… «Пострадали». Кошмар.

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Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выходе мужчину напутствуют: «Приставать будут — не отвечайте».

Объяснять, что случилось, особо никто не спешит. Комитет по образованию настаивает, что пистолет был не пневматическим, а «игрушечным», а в администрации района утверждают, что пострадавших нет. «Фонтанка» дозвонилась и до врио директора школы Маргариты Быстревской. От комментариев она отказалась.



Внутрь заходят еще несколько журналистов. На страже спокойствия руководства стоит суровая дама в бежевом платье.

— Выходим! Разрешение! Щас полицию вызываем. Зовите Росгвардию! — она громогласно оттесняет корреспондентов за дверь.

Охранник приподнимается из-за стола и тихонечко уточняет:



— Тревожную кнопку нажимать?

— Не надо ничего нажимать, они сами уйдут. Обалдели совсем.



Но, кстати, нажать у них есть на что. Зря, что ли, по 2 млн в год уходит на оплату контракта с охранной организацией, а кроме того, есть отдельный договор на передачу тревожных сигналов.

Около трех из школы начинают выходить ученики. Это не эвакуация, а конец занятий. Дети не выглядят напуганными: смеются и машут в сторону камер.

Школьники вспоминают, что несколько недель назад Сорвиголова приносил в школу электрошокер: «Хвастался: «Вот, я заказал». О сегодняшних событиях тоже говорят. «Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый и говорит: хотите проверить? И там пару пацанов такие: типа давай. В итоге он в них пару раз выстрелил — в спину и по ногам. Ещё потом на следующей перемене расстрелял двоих парниш из 7-го класса, тоже в туалете», — уточняет один из ребят.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Судя по разговорам у школы, большая часть детей ничего все-таки не слышали и не видели, а об инциденте узнали от учителей.

— Зашли в кабинеты, сказали: так и так, никому ничего не рассказывать, — паренек машет руками, изображая строгого педагога.

— А щас ты че делаешь? — друг пихает его локтем в бок.

— Ой!

Про безопасность школьники отзываются со скепсисом. Вот как описывает процесс попадания в школу девочка, которая учится в параллельном классе с Сорвиголовой: «У нас есть турникет, но охранникам все равно, кто там проходит, выходит. Рамка стоит, и через неё не очень удобно проходить. Ученики проходят через турникет». Другие вторят: «Что ни день, то приключение. В прошлом году целую неделю школу "минировали"». (Видимо, имеются в виду звонки телефонных террористов.)



С территории выезжает машина Росгвардии. Охранник, который закрывает ворота, отвечает только на один вопрос: работает ли в школе металлодетектор? «Всё работает! — рявкает он. — Вас всех за клевету надо в тюрьму!»



Когда у школы уже никого не остается, к зданию подходит парень, назвавшийся одиннадцатиклассником: говорит, что учится во вторую смену. О том, что сегодня случилось, спрашивает у журналистов.

— Весело в школе, получается, было, — смеется он.

— А что-то похожее было уже?

— Иногда драки только какие-то с применением холодного оружия. — Посмотрев на округлившиеся глаза корреспондентов, он уточняет: — Ну, пугали только. Чтобы прям убивать — не было.

После стрельбы в школе было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье «Хулиганство с применением оружия».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»