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    «Сидели в туалете, и один парниша достал пистолет». Что говорят о стрельбе в петербургской школе на Науки

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    Юному виновнику переполоха в школе Калининского района Петербурга припомнили не только купленный на маркетплейсе пистолет, но и электрошокер. По словам учеников, пронести всё это мимо рамок не составляет труда.

    «Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый, на баллонах, и говорит: «Хотите проверить?» И там пару пацанов такие: «Ну давай-давай». В итоге он в них пару раз выстрелил: в спину куда-то и по ногам. Ещё на следующей перемене расстрелял парнишу из 7-го класса, тоже в туалете», — рассказал «Фонтанке» один из учеников 13 апреля.

    Школьники добавляют, что недели три назад тот же 16-летний стрелок появился на уроках с электрошокером.

    При входе в учебное заведение на проспекте Науки установлены рамки. В районной администрации верят в их надёжность. Изначально в пресс-службе сообщили, что пневматику пронести через них не могли — металлодетектор отреагировал бы на оружие. Охранник тоже настаивает: система исправна.

    Пример девятиклассника подтверждает, что пронос возможен. Ученики рассказывают, что проходить через рамку неудобно и многие предпочитают заходить через установленный рядом турникет.

    «У нас есть турникет, охранникам всё равно, кто там заходит, выходит. Ученики проходят через него, мимо рамок», — говорит ученица. Её поддерживают: «Всем пофиг».

    О школьной стрельбе в полицию утром сообщили преподаватели. В больницу на скорых увезли четверых пострадавших. По информации комздрава, всем по 14 лет, состояние удовлетворительное. Поверхностные ссадины и синяки госпитализации не требуют.

    В отдел с полицейскими уехал девятиклассник, который к 16 годам уже успел отметиться в деле о краже. Следственный комитет добавил в его биографию уголовную статью о хулиганстве. По данным СК, утром четверга подросток успел протестировать пневматику у остановки рядом со школой — досталось двум школьникам. Ещё трое пострадали в учебном заведении.

    О том, что происходит сейчас в школе и возле нее, читайте в нашей трансляции.

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