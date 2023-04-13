Как выяснила «Фонтанка», безопасность в школе, где сегодня была стрельба, обходится в 2 млн рублей ежегодно. Договор на оказание охранных услуг был заключен с компанией «Охранная организация "Статус СБ"» еще в начале прошлого года. Как следует из контракта, в обязанности предприятия входит обеспечение пропускного режима.

Также компания должна поддерживать общественный порядок, пресекать правонарушения, а при необходимости задерживать правонарушителей. В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся, сотрудников, посетителей объекта, а также имущества школы сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, вызвать мобильную вооруженную группу.

По данным СПАРК, «Охранная организация "Статус СБ"» была создана в 1995 году. В 2021 году выручка составила 88,3 млн рублей. У компании есть ряд действующих контрактов по охране школ и детских садов Петербурга.

Контракт еще на 592 тысячи рублей об оказании услуг по передаче тревожных сигналов был заключен с ООО «Росохрана Телеком».