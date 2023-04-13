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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    У школьного Сорвиголовы с пистолетом появилось дело за стрельбу: онлайн-трансляция

    Ребенок начал стрелять в 633 школе по другим школьникам

    28777
    51 комментарий

    В Петербурге ребенок принес в школу пистолет и начал стрелять. Пострадали несколько детей. На месте работают следователи, полиция и медики. «Фонтанка» следит за развитием событий.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый и говорит: хотите проверить? И там пару пацанов такие: типа давай. В итоге он в них пару раз выстрел в спину и по ногам. Ещё потом на следующей перемене расстрелял двоих парниш из 7 класса, тоже в туалете», — рассказал «Фонтанке» один из учеников.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Инцидент в петербургской школе совпал с приговором Ильназу Галявиеву - стрелку из Казани. Сегодня в Казани суд приговорил скулшутера к пожизненному заключению.

    В 2021 году в результате стрельбы погибли девять человек.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Школьники рассказывают о стрелке. У него была своя сфера интересов.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Как выяснила «Фонтанка», безопасность в школе, где сегодня была стрельба, обходится в 2 млн рублей ежегодно. Договор на оказание охранных услуг был заключен с компанией «Охранная организация "Статус СБ"» еще в начале прошлого года. Как следует из контракта, в обязанности предприятия входит обеспечение пропускного режима.

    Также компания должна поддерживать общественный порядок, пресекать правонарушения, а при необходимости задерживать правонарушителей. В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся, сотрудников, посетителей объекта, а также имущества школы сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, вызвать мобильную вооруженную группу.

    По данным СПАРК, «Охранная организация "Статус СБ"» была создана в 1995 году. В 2021 году выручка составила 88,3 млн рублей. У компании есть ряд действующих контрактов по охране школ и детских садов Петербурга.

    Контракт еще на 592 тысячи рублей об оказании услуг по передаче тревожных сигналов был заключен с ООО «Росохрана Телеком».

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Школьники рассказывают, что Сорвиголова до пистолета приносил в школу электрошокер. Это было, по их словам, около трех недель назад.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «Извините, без комментариев», — ответила «Фонтанке» врио директора школы Маргарита Быстревская.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Официальное сообщение от комитета по здравоохранению:

    «Сегодня две фельдшерские бригады Городской станции скорой медицинской помощи выезжали в школу № 633 Калининского района, где легкие травмы получили четыре подростка 14 лет. Дети с поверхностными ссадинами конечностей и синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей. Полученные травмы не требуют госпитализации».

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Как стало известно «Фонтанке», пистолет девятиклассник по прозвищу Сорвиголова купил на OZON. Живет он с отцом, которого уже вызвали в полицию. Мама мальчика отбывает наказание по 228-й статье.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Как передает наш корреспондент, сотрудники школы совсем не рады такой популярности. Они ругаются и грозят полицией, закрыли ворота перед журналистами и не дают комментариев.

    «Раздули не пойми чего. Серьезно, ничего не произошло. Просто какой-то дурачок позвонил в СМИ», — обсуждают сотрудники между собой.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    К журналистам из школы вышла женщина, которая закрыла ворота. В учебном заведении не рады интересу журналистов.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    В школу вход по пропускам и даже есть работающая рамка, передает наш корреспондент. Но пистолет всё же оказался внутри.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    К школе съезжаются журналисты с камерами.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    В школу зашел мужчина с сопровождением.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Официальное сообщение от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти:

    «Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района.

    13 апреля 2023 года в полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник этой школы на перемене после 1 урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.

    На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет.

    В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников.

    Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашён его отец».

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатели поделились фото из школы. На детскую игрушку пистолет не похож.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться
    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Поправка от администрации: скорая всё же была. Её вызвала школа, чтобы всех детей с синяками и испугом доставить на осмотр.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Мальчик 16 лет, который принес в школу пистолет с пластмассовыми пульками, стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. В его биографии кража и скоро суд, уточнили в администрации Калининского района.

    И добавили, что, по их данным, «пострадавших нет, даже скорую не вызывали». Хотя на фото читателей у школы стоят кареты скорой.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как стало известно «Фонтанке», 16-летний стрелок доставлен в отдел полиции.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Школа находится в большом жилом массиве у метро «Академическая».

    Фото: «Яндекс.Карты»
    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительным данным, в школе четверо пострадавших — одноклассников стрелка.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло после полудня. По предварительной информации, 16-летний ученик принес в школу пневматический пистолет. Сначала он произвел несколько выстрелов на улице перед школой, затем в здании школы. Однокашники мальчика получили непроникающие ранения легкой степени — практически царапины.

    Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сотрудники СК, полиции и медики 13 апреля работают в школе № 633 Калининского района Петербурга на проспекте Науки. Один из школьников устроил стрельбу из принесённого из дома пневматического пистолета.

    Обстановка у школы глазами нашего фотографа
    Обстановка у школы глазами нашего фотографаФото: Михаил Огнев
    Обстановка у школы
    Обстановка у школыФото: Читатели «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 51

    Igorius13 Апр 2023 в 15:07
    Я вам гарантирую: если копнуть эту историю, то выяснится, что у этого 16-летнего "ребёнка" уже 100500 эпизодов краж, избиений младших и т.п. Только в современной российской школе с такими дегенератами ничего сделать нельзя. У школы и учителей никаких прав нет, все права - у ученика и его родителей. А "родитель" там, судя по мамаше, уже проходящей по статье УК - ещё тот кадр. Он школу наверняка всё это время на 3 буквы посылал.
    Выход только один: надо вводить ответственность и для детей, и для их родителей. Причём не "общественное порицание" и "беседы с социальным педагогом", а тупо штрафы. Украл что-то, мешал проводить урок - "от 5 до 15 тыс. руб." с родителей. Что-то испортил в школе - компенсация в 3-кратном размере. И я вам гарантирую: все эти мамаши-папаши с их "наш сын имеет право!..." возьмутся за воспитание с таким энтузиазмом, что раньше и не снился!
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