В Петербурге ребенок принес в школу пистолет и начал стрелять. Пострадали несколько детей. На месте работают следователи, полиция и медики. «Фонтанка» следит за развитием событий.
«Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый и говорит: хотите проверить? И там пару пацанов такие: типа давай. В итоге он в них пару раз выстрел в спину и по ногам. Ещё потом на следующей перемене расстрелял двоих парниш из 7 класса, тоже в туалете», — рассказал «Фонтанке» один из учеников.
Инцидент в петербургской школе совпал с приговором Ильназу Галявиеву - стрелку из Казани. Сегодня в Казани суд приговорил скулшутера к пожизненному заключению.
В 2021 году в результате стрельбы погибли девять человек.
Школьники рассказывают о стрелке. У него была своя сфера интересов.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Как выяснила «Фонтанка», безопасность в школе, где сегодня была стрельба, обходится в 2 млн рублей ежегодно. Договор на оказание охранных услуг был заключен с компанией «Охранная организация "Статус СБ"» еще в начале прошлого года. Как следует из контракта, в обязанности предприятия входит обеспечение пропускного режима.
Также компания должна поддерживать общественный порядок, пресекать правонарушения, а при необходимости задерживать правонарушителей. В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся, сотрудников, посетителей объекта, а также имущества школы сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, вызвать мобильную вооруженную группу.
По данным СПАРК, «Охранная организация "Статус СБ"» была создана в 1995 году. В 2021 году выручка составила 88,3 млн рублей. У компании есть ряд действующих контрактов по охране школ и детских садов Петербурга.
Контракт еще на 592 тысячи рублей об оказании услуг по передаче тревожных сигналов был заключен с ООО «Росохрана Телеком».
Школьники рассказывают, что Сорвиголова до пистолета приносил в школу электрошокер. Это было, по их словам, около трех недель назад.
«Извините, без комментариев», — ответила «Фонтанке» врио директора школы Маргарита Быстревская.
Официальное сообщение от комитета по здравоохранению:
«Сегодня две фельдшерские бригады Городской станции скорой медицинской помощи выезжали в школу
Как стало известно «Фонтанке», пистолет девятиклассник по прозвищу Сорвиголова купил на OZON. Живет он с отцом, которого уже вызвали в полицию. Мама мальчика отбывает наказание по 228-й статье.
Как передает наш корреспондент, сотрудники школы совсем не рады такой популярности. Они ругаются и грозят полицией, закрыли ворота перед журналистами и не дают комментариев.
«Раздули не пойми чего. Серьезно, ничего не произошло. Просто какой-то дурачок позвонил в СМИ», — обсуждают сотрудники между собой.
К журналистам из школы вышла женщина, которая закрыла ворота. В учебном заведении не рады интересу журналистов.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В школу вход по пропускам и даже есть работающая рамка, передает наш корреспондент. Но пистолет всё же оказался внутри.
К школе съезжаются журналисты с камерами.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
В школу зашел мужчина с сопровождением.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Официальное сообщение от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти:
«Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района.
13 апреля 2023 года в полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник этой школы на перемене после 1 урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет.
В ходе разбирательства было установлено, что перед началом учебного дня девятиклассник совершил аналогичный поступок в отношении ещё двух школьников: на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников.
Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашён его отец».
Читатели поделились фото из школы. На детскую игрушку пистолет не похож.
Поправка от администрации: скорая всё же была. Её вызвала школа, чтобы всех детей с синяками и испугом доставить на осмотр.
Мальчик 16 лет, который принес в школу пистолет с пластмассовыми пульками, стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. В его биографии кража и скоро суд, уточнили в администрации Калининского района.
И добавили, что, по их данным, «пострадавших нет, даже скорую не вызывали». Хотя на фото читателей у школы стоят кареты скорой.
Как стало известно «Фонтанке», 16-летний стрелок доставлен в отдел полиции.
Школа находится в большом жилом массиве у метро «Академическая».
По предварительным данным, в школе четверо пострадавших — одноклассников стрелка.
Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло после полудня. По предварительной информации, 16-летний ученик принес в школу пневматический пистолет. Сначала он произвел несколько выстрелов на улице перед школой, затем в здании школы. Однокашники мальчика получили непроникающие ранения легкой степени — практически царапины.
Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.
Сотрудники СК, полиции и медики 13 апреля работают в школе