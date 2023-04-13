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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    После стрельбы в школе на проспекте Науки возбуждено уголовное дело

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    ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело после стрельбы в школе Калининского района.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 13 апреля, оно возбуждено по статье «хулиганство с применением оружия».

    Как установило следствие, стрелять из пневматического пистолета 16-летний ученик 9 класса школы на проспекте Науки стал еще на остановке общественного транспорта, которая находит как раз у школы. Там он ранил двух восьмиклассников, как писала, «Фонтанка».

    Затем уже в школе, после первого урока, он выстрелил в сторону еще троих ( по данным МВД и Комздрава, двоих).

    Всех потерпевших после оказания помощи отпустили домой.

    Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего, а также на устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.

    Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.

    «Фонтанка» писала, что мальчик растет в неблагополучной семье, и стоит на учете в полиции. Пневматический пистолет он купил в интернете.

    О том, что происходило в школе и около нее, читайте в нашей трансляции.

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