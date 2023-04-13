После стрельбы в школе на проспекте Науки возбуждено уголовное дело

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело после стрельбы в школе Калининского района.



Как сообщает пресс-служба ведомства 13 апреля, оно возбуждено по статье «хулиганство с применением оружия».



Как установило следствие, стрелять из пневматического пистолета 16-летний ученик 9 класса школы на проспекте Науки стал еще на остановке общественного транспорта, которая находит как раз у школы. Там он ранил двух восьмиклассников, как писала, «Фонтанка».



Затем уже в школе, после первого урока, он выстрелил в сторону еще троих ( по данным МВД и Комздрава, двоих).

