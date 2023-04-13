После стрельбы в школе на проспекте Науки возбуждено уголовное дело

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело после стрельбы в школе Калининского района.
Как сообщает пресс-служба ведомства 13 апреля, оно возбуждено по статье «хулиганство с применением оружия».
Как установило следствие, стрелять из пневматического пистолета 16-летний ученик 9 класса школы на проспекте Науки стал еще на остановке общественного транспорта, которая находит как раз у школы. Там он ранил двух восьмиклассников, как писала, «Фонтанка».
Затем уже в школе, после первого урока, он выстрелил в сторону еще троих ( по данным МВД и Комздрава, двоих).
Всех потерпевших после оказания помощи отпустили домой.
Сейчас выясняются обстоятельства происшедшего, а также на устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления.
Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.
«Фонтанка» писала, что мальчик растет в неблагополучной семье, и стоит на учете в полиции. Пневматический пистолет он купил в интернете.