Стрелял до урока и после. «Фонтанка» показывает пистолет, который полиция называет пневматическим, а комитет по образованию — пластмассовым

Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы в школе Калининского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 13 апреля, в 112 из образовательного центра на проспекте Науки позвонили после первого урока. Сотрудники сообщили, что один из девятиклассников во время перемены в туалете выстрелил в двух восьмиклассников.
Когда сотрудники прибыли на место, то у школьника изъяли пневматический пистолет. Правда, в комитете по образованию «Фонтанке» заявили, что пистолет был игрушечный, пластиковый. Поэтому на него не сработала рамка на входе в школу.
Выяснилось и другое: не только восьмиклассникам досталось от старшеклассника. До уроков на улице
Четверо детей отправлены в больницу.
Стрелка увезли в отдел, туда же вызвали его отца.
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