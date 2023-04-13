    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Стрелял до урока и после. «Фонтанка» показывает пистолет, который полиция называет пневматическим, а комитет по образованию — пластмассовым

    4473
    8 комментариев

    Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы в школе Калининского района.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 13 апреля, в 112 из образовательного центра на проспекте Науки позвонили после первого урока. Сотрудники сообщили, что один из девятиклассников во время перемены в туалете выстрелил в двух восьмиклассников.

    Когда сотрудники прибыли на место, то у школьника изъяли пневматический пистолет. Правда, в комитете по образованию «Фонтанке» заявили, что пистолет был игрушечный, пластиковый. Поэтому на него не сработала рамка на входе в школу.

    читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Выяснилось и другое: не только восьмиклассникам досталось от старшеклассника. До уроков на улице 16-летний выстрелил в двух семиклассников. Но они про это сразу не сказали.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Четверо детей отправлены в больницу.

    Стрелка увезли в отдел, туда же вызвали его отца.

    За всеми подробностями произошедшего следите в нашей трансляции.

    читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба в школеПистолетПневматический пистолетШкольник
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close