Стрелял до урока и после. «Фонтанка» показывает пистолет, который полиция называет пневматическим, а комитет по образованию — пластмассовым

Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы в школе Калининского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 13 апреля, в 112 из образовательного центра на проспекте Науки позвонили после первого урока. Сотрудники сообщили, что один из девятиклассников во время перемены в туалете выстрелил в двух восьмиклассников.



Когда сотрудники прибыли на место, то у школьника изъяли пневматический пистолет. Правда, в комитете по образованию «Фонтанке» заявили, что пистолет был игрушечный, пластиковый. Поэтому на него не сработала рамка на входе в школу.