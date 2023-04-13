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    В Петербурге стрельба в школе

    В Петербурге ребенок принес в школу пистолет и начал стрелять

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    Сотрудники СК, полиции и медики 13 апреля работают в школе № 633 Калининского района Петербурга на проспекте Науки. Один из школьников устроил стрельбу из принесённого из дома пневматического пистолета

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло после полудня. По предварительной информации, 16-летний ученик принес в школу пневматический пистолет. Сначала он произвел несколько выстрелов на улице перед школой, затем в здании школы. Однокашники мальчика получили непроникающие ранения легкой степени — практически царапины.

    Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.

    Сегодня в Казани суд приговорил скулшутера Ильназа Галявиева к пожизненному заключению. В результате стрельбы в мае 2021 года погибли девять человек.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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