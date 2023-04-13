    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76

    За массовое убийство в казанской гимназии Галявиев получил пожизненное

    1365
    2 комментария

    Ильназ Галявиев 13 апреля получил пожизненный срок за массовое убийство в гимназии № 175 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

    Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников. Уже будучи задержанным, Галявиев называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит».

    Следственный комитет завершил расследование дела в октябре 2021 года. В материалах дела говорится, что Галявиев стремился подражать неформальным представителям одной из «деструктивных» субкультур — о ней он узнал в интернете. Как заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, к нападению «казанский стрелок» тщательно готовился.

    Галявиеву провели две психолого-психиатрические экспертизы, обе признали его вменяемым. По данным СМИ, первый раз стрелка обследовали в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, второй — в петербургской психиатрической больнице № 6.

    Свою вину Галявиев полностью признал и в содеянном раскаялся. На пожизненном заключении настаивала сторона обвинения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба в школе
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close