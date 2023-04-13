За массовое убийство в казанской гимназии Галявиев получил пожизненное

Ильназ Галявиев 13 апреля получил пожизненный срок за массовое убийство в гимназии № 175 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников. Уже будучи задержанным, Галявиев называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит».

Следственный комитет завершил расследование дела в октябре 2021 года. В материалах дела говорится, что Галявиев стремился подражать неформальным представителям одной из «деструктивных» субкультур — о ней он узнал в интернете. Как заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, к нападению «казанский стрелок» тщательно готовился.