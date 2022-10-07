СКР завершил расследование уголовного дела в отношении «казанского стрелка»

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве в казанской гимназии, произошедшем в мае прошлого года. Уголовное дело, сообщает ведомство 7 октября, передано для решения вопроса о направлении в суд.
Согласно материалам дела, молодой человек стремился подражать неформальным представителям одной из «деструктивных» субкультур — о ней он узнал в интернете. Мы писали об этом ещё в декабре прошлого года.
По итогам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ильназ Галявиев обвиняется в преступлениях, предусмотренных вторыми частями 105 и 167 статьей, а также первыми частями 223.1 и 222.1 статей УК РФ («Убийство», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).