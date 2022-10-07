СКР завершил расследование уголовного дела в отношении «казанского стрелка»

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве в казанской гимназии, произошедшем в мае прошлого года. Уголовное дело, сообщает ведомство 7 октября, передано для решения вопроса о направлении в суд.



Согласно материалам дела, молодой человек стремился подражать неформальным представителям одной из «деструктивных» субкультур — о ней он узнал в интернете. Мы писали об этом ещё в декабре прошлого года.

