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Петербургские психиатры признали вменяемым Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Это уже вторая подобная экспертиза, которая признает вменяемость Галявиева.

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Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Петербурге, показала вменяемость Ильназа Галявиева, который в мае расстрелял учеников и учителей 175-й гимназии в Казани. Об этом 16 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

Это уже вторая подобная экспертиза, которая признает вменяемость Галявиева, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Первая проходила в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Вторую, по некоторым данным, провели в психиатрической больнице № 6.

После утраты статуса невменяемого, как уточнил изданию Богданов, Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов, и в дело вступил защитник по назначению. Юрист предполагает, что он сменил защиту «не совсем добровольно» и остался фактически без защитника.

С сентября Галявиев находится в петербургском СИЗО «Кресты», куда его доставили для дополнительных экспертиз.

Трагедия в 175-й гимназии в Казани произошла в середине мая. 19-летний Галявиев зашел в здание учреждения и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, пострадали более двадцати. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, «казанский стрелок» тщательно готовился к нападению.

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Комментарии (5)

Evgeniy Opel_Reshetov
Галявиев? - Вменяем.
Габышев? - Невменяем.....
Сплошная мистификация прям какая-то
Dimitry Antonov
"Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов, и в дело вступил защитник по назначению. Юрист предполагает, что он сменил защиту «не совсем добровольно».
Да, ладно. Совершеннолетний, девять трупов за спиной, дважды признан вменяемым, возможно, адвокаты не смогли добиться от экспертиз его невменяемости. Зачем тратить деньги семьи на адвокатов, если очевидно светит пожизненное?
Suricata
Юрист предполагает, что он сменил защиту «не совсем добровольно» и остался фактически без защитника.
Вот не понятно, а кого там защищать то? И главное зачем?
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