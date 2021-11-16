Петербургские психиатры признали вменяемым Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Это уже вторая подобная экспертиза, которая признает вменяемость Галявиева, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Первая проходила в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского . Вторую, по некоторым данным , провели в психиатрической больнице № 6 .

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Петербурге, показала вменяемость Ильназа Галявиева, который в мае расстрелял учеников и учителей 175-й гимназии в Казани. Об этом 16 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

После утраты статуса невменяемого, как уточнил изданию Богданов, Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов, и в дело вступил защитник по назначению. Юрист предполагает, что он сменил защиту «не совсем добровольно» и остался фактически без защитника.



С сентября Галявиев находится в петербургском СИЗО «Кресты», куда его доставили для дополнительных экспертиз.



Трагедия в 175-й гимназии в Казани произошла в середине мая. 19-летний Галявиев зашел в здание учреждения и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, пострадали более двадцати. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, «казанский стрелок» тщательно готовился к нападению.

