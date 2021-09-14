Казанского стрелка Галявиева привезли в Петербург неделю назад. Он сидит в Крестах и проходит экспертизы

Сейчас он находится в СИЗО «Кресты» в Колпино. Стрелок пройдет психиатрические экспертизы и будет отправлен обратно в Москву. Во вторник об этапировании Галявиева в Петербург сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.



11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

