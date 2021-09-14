FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.72р85.99р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Казанского стрелка Галявиева этапировали в Петербург

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНК Москвы.

«Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз», — заявил информагентству ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Чёрт Опасный
Через пару лет выйдет из больнички на свободу...
Abu-Denis
Как новый расчленитель в нашем городе объявится - обоих в одну камеру.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний