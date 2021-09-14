Казанского стрелка Галявиева этапировали в Петербург

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев этапирован в СИЗО Петербурга. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ОНК Москвы.



«Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз», — заявил информагентству ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.



11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

