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Бастрыкин: «Казанский стрелок» тщательно готовил нападение

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии, тщательно готовился к нападению. Об этом глава СК рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном 18 октября.

«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — заявил Бастрыкин.

По его словам, благодаря «комплексному криминалистическому сопровождению расследования» на месте трагедии удалось найти картечь патронов, которые использовал стрелок.

Утром 11 мая 19-летний юноша зашел в здание 175-й гимназии в Казани и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В сентябре Галявиева этапировали в СИЗО «Кресты» в Петербурге для проведения дополнительных экспертиз.

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Комментарии (6)

VKuser173415
За найденную картечь Бастр никого к награде не представил?
Russomatroso
Слишком много Бастрыкина на один квадратный сантиметр сегодня.что-то будет.
AndrewBarsik
Удивил Быстрыкин очередным "откровением". "Открыл глаза" людям на правду. Можно подумать, что до сегодняшнего дня, все считали, что "стрелок" без всякой подготовки пошёл убивать.
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