Бастрыкин: «Казанский стрелок» тщательно готовил нападение

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии, тщательно готовился к нападению. Об этом глава СК рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном 18 октября.



«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — заявил Бастрыкин.

