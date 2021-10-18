Бастрыкин: «Казанский стрелок» тщательно готовил нападение

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии, тщательно готовился к нападению. Об этом глава СК рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном 18 октября.
«Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний», — заявил Бастрыкин.
По его словам, благодаря «комплексному криминалистическому сопровождению расследования» на месте трагедии удалось найти картечь патронов, которые использовал стрелок.
Утром 11 мая 19-летний юноша зашел в здание 175-й гимназии в Казани и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В сентябре Галявиева этапировали в СИЗО «Кресты» в Петербурге для проведения дополнительных экспертиз.