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СК: «Казанский стрелок» Галявиев совершил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур»

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Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение Ильназу Галявиеву после шутинга в казанской гимназии. Он признан вменяемым и раскаялся в содеянном.

Как сообщает пресс-служба ведомства 10 декабря, помимо убийства и покушения на убийство, в том числе малолетних, казанский стрелок обвиняется в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Потерпевшими в деле признаны более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся», — сообщает СК РФ.

Следствием также было установлено, что причиной произошедшего стало стремление обвиняемого «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».

11 мая в казанской гимназии открыл стрельбу ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». С сентября Галявиев находился в петербургском СИЗО «Кресты», куда его доставили для дополнительных экспертиз. В ноябре уже вторая признала его вменяемость.

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