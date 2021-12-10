СК: «Казанский стрелок» Галявиев совершил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур»

Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение Ильназу Галявиеву после шутинга в казанской гимназии. Он признан вменяемым и раскаялся в содеянном.
Как сообщает пресс-служба ведомства 10 декабря, помимо убийства и покушения на убийство, в том числе малолетних, казанский стрелок обвиняется в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.
Потерпевшими в деле признаны более 600 лиц, среди которых есть малолетние.
«В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся», — сообщает СК РФ.
Следствием также было установлено, что причиной произошедшего стало стремление обвиняемого «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».