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    Прокуратура запросила «казанскому стрелку» Галявиеву пожизненное заключение

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    В верховном суде Татарстана прокуратура предложила назначить Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе, пожизненное заключение. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

    Предполагается, что первые пять лет Галявиев должен будет провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Также представители прокуратуры Татарстана предложили суду полностью удовлетворить иски потерпевших о компенсации морального вреда, а до вступления приговора в силу не освобождать Галявиева из-под стражи.

    В октябре Следственный комитет завершил расследование дела. В ноябре Верховный суд Татарстана эвакуировали, пока шло заседание по делу Галявиева, — сообщалось, что кто-то прислал «анонимку» с угрозами.

    Трагедия в 175-й гимназии в Казани произошла в мае прошлого года. Следствие полагает, что 19-летний Галявиев открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, пострадали более двадцати. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, юноша тщательно готовился к нападению.

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