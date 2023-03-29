Прокуратура запросила «казанскому стрелку» Галявиеву пожизненное заключение

В верховном суде Татарстана прокуратура предложила назначить Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в казанской школе, пожизненное заключение. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Предполагается, что первые пять лет Галявиев должен будет провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Также представители прокуратуры Татарстана предложили суду полностью удовлетворить иски потерпевших о компенсации морального вреда, а до вступления приговора в силу не освобождать Галявиева из-под стражи.
В октябре Следственный комитет завершил расследование дела. В ноябре Верховный суд Татарстана эвакуировали, пока шло заседание по делу Галявиева, — сообщалось, что кто-то прислал «анонимку» с угрозами.