Верховный суд Татарстана, в котором идет процесс против Ильназа Галявиева, эвакуировали

Верховный суд Татарстана эвакуировали во время заседания по делу Ильназа Галявиева о массовом убийстве в гимназии Татарстана. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.



Сегодня Галявиеву должны были начать зачитывать обвинительное заключение. В деле 325 томов. В сети распространяются кадры, как журналисты выходят из зала заседаний под звуки пожарной сигнализации, оповещающей о задымлении. Как пишут РИА Новости, в здании ничего не горит, просто на почту поступила анонимка с угрозами.



В среду перед началом процесса журналистов впервые допустили к Галявиеву, но ни на один из заданных вопросов он не ответил, а корреспондентам бросил лишь краткое: «Идите отсюда».

