    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-в

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.98eur60.82

    Верховный суд Татарстана, в котором идет процесс против Ильназа Галявиева, эвакуировали

    1121
    1 комментарий

    Верховный суд Татарстана эвакуировали во время заседания по делу Ильназа Галявиева о массовом убийстве в гимназии Татарстана. Об этом 9 ноября сообщает РИА Новости.

    Сегодня Галявиеву должны были начать зачитывать обвинительное заключение. В деле 325 томов. В сети распространяются кадры, как журналисты выходят из зала заседаний под звуки пожарной сигнализации, оповещающей о задымлении. Как пишут РИА Новости, в здании ничего не горит, просто на почту поступила анонимка с угрозами.

    В среду перед началом процесса журналистов впервые допустили к Галявиеву, но ни на один из заданных вопросов он не ответил, а корреспондентам бросил лишь краткое: «Идите отсюда».

    Трагедия в 175-й гимназии в Казани произошла в мае прошлого года. 19-летний Галявиев открыл огонь по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, пострадали более двадцати. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, юноша тщательно готовился к нападению.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close