«Фонтанка» узнала, откуда подросток, который стрелял в школе в Петербурге, взял пистолет. Ответ вас не обрадует

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, откуда 16-летний ученик школы в Калининском районе взял пневматический пистолет.
Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, он купил его в интернет-магазине.
При этом подросток стоит на учете в ОДН и даже имеет негласное прозвище Сорвиголова.
Он живет с отцом. Мать подростка привлечена к уголовной ответственности по наркотической статье.
О выстрелах в школе на проспекте Науки в полицию сообщили сегодня утром. Якобы девятиклассник на перемене после первого урока выстрелил из пневматического пистолета в двух восьмиклассников в туалете. Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что еще пара пулек достались утром до школы двум семиклассникам.
Всех пострадавших отвезли в больницу для осмотра. Госпитализация им не потребовалась.
Полиция и прокуратура района проводят проверку.
О том, что происходит сейчас в школе и около нее, читайте в нашей трансляции.