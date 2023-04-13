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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    «Фонтанка» узнала, откуда подросток, который стрелял в школе в Петербурге, взял пистолет. Ответ вас не обрадует

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    Сотрудники правоохранительных органов выяснили, откуда 16-летний ученик школы в Калининском районе взял пневматический пистолет.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, он купил его в интернет-магазине.

    При этом подросток стоит на учете в ОДН и даже имеет негласное прозвище Сорвиголова.

    Он живет с отцом. Мать подростка привлечена к уголовной ответственности по наркотической статье.

    О выстрелах в школе на проспекте Науки в полицию сообщили сегодня утром. Якобы девятиклассник на перемене после первого урока выстрелил из пневматического пистолета в двух восьмиклассников в туалете. Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что еще пара пулек достались утром до школы двум семиклассникам.

    Всех пострадавших отвезли в больницу для осмотра. Госпитализация им не потребовалась.

    Полиция и прокуратура района проводят проверку.

    О том, что происходит сейчас в школе и около нее, читайте в нашей трансляции.

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