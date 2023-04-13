«Фонтанка» узнала, откуда подросток, который стрелял в школе в Петербурге, взял пистолет. Ответ вас не обрадует

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, откуда 16-летний ученик школы в Калининском районе взял пневматический пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, он купил его в интернет-магазине.



При этом подросток стоит на учете в ОДН и даже имеет негласное прозвище Сорвиголова.



Он живет с отцом. Мать подростка привлечена к уголовной ответственности по наркотической статье.



О выстрелах в школе на проспекте Науки в полицию сообщили сегодня утром. Якобы девятиклассник на перемене после первого урока выстрелил из пневматического пистолета в двух восьмиклассников в туалете. Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что еще пара пулек достались утром до школы двум семиклассникам.

