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    Попадало случайно. Показываем травмы, полученные учениками при стрельбе в школе на Науки

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    Купив на сэкономленные деньги пистолет и принеся его в школу, петербургский Сорвиголова травмировал несколько человек. Первую помощь пострадавшим оказывала школьная медсестра. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 апреля.

    Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», серьезных травм выстрелы действительно не нанесли. Раны выглядят как красные точки. Некоторые обработаны зеленкой. Вердикт врачей — в госпитализации пострадавшие не нуждаются.

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    О выстрелах в школе на проспекте Науки стало известно днем 13 апреля.

    По нашим данным, пневматическую копию пистолета Макарова подросток купил на прошлой неделе. Она была заказана на маркетплейсе и стоила меньше 5000 рублей. Ученик 9-го класса тестировал покупку еще по пути в школу — на остановке неподалеку от учебного заведения. Позже пошел на второй заход — в школьном туалете.

    В поле зрения правоохранительных органов юноша попадает не в первый раз.

    После стрельбы в школе было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье «Хулиганство с применением оружия».

    «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию, в которой рассказала о происходившем после ЧП в школе.

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    Стрельба в школе
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