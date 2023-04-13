Попадало случайно. Показываем травмы, полученные учениками при стрельбе в школе на Науки

Купив на сэкономленные деньги пистолет и принеся его в школу, петербургский Сорвиголова травмировал несколько человек. Первую помощь пострадавшим оказывала школьная медсестра. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 апреля.
Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», серьезных травм выстрелы действительно не нанесли. Раны выглядят как красные точки. Некоторые обработаны зеленкой. Вердикт врачей — в госпитализации пострадавшие не нуждаются.
О выстрелах в школе на проспекте Науки стало известно днем 13 апреля.
По нашим данным, пневматическую копию пистолета Макарова подросток купил на прошлой неделе. Она была заказана на маркетплейсе и стоила меньше 5000 рублей. Ученик 9-го класса тестировал покупку еще по пути в школу — на остановке неподалеку от учебного заведения. Позже пошел на второй заход — в школьном туалете.
В поле зрения правоохранительных органов юноша попадает не в первый раз.
После стрельбы в школе было возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье «Хулиганство с применением оружия».
«Фонтанка» вела онлайн-трансляцию, в которой рассказала о происходившем после ЧП в школе.