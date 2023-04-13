Попадало случайно. Показываем травмы, полученные учениками при стрельбе в школе на Науки

Купив на сэкономленные деньги пистолет и принеся его в школу, петербургский Сорвиголова травмировал несколько человек. Первую помощь пострадавшим оказывала школьная медсестра. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 апреля.



Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», серьезных травм выстрелы действительно не нанесли. Раны выглядят как красные точки. Некоторые обработаны зеленкой. Вердикт врачей — в госпитализации пострадавшие не нуждаются.