Отключённый металлодетектор и выстрел в пах. Рассказываем подробности о стрельбе в петербургской школе

Трудный подросток со страстью к автомобилям и перспективой спецшколы протестировал систему безопасности учебного заведения в Калининском районе Петербурга 13 апреля. Она встретила его неработающими рамками.

Арочный металлодетектор школы на проспекте Науки в момент происшествия был отключён, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах. Особого внимания охраны девятиклассник с Borner PM-X в кармане куртки не привлёк. По предварительным данным, пневматическая копия пистолета Макарова приобретена на маркетплейсе на прошлой неделе. Изготовлена из пластика, стреляет металлическими шариками калибра 4,5 мм. Обошлась не дороже пяти тысяч рублей.

Покупку юноша испытал в девятом часу утра на остановке у школы. Досталось ученикам на год-два младше его. Старший мужественно остался терпеть боль и ждать друга, младший отправился на занятия. С его слов выходит, что о старшекласснике, палившем без причины по рукам и ногам и не слышавшем просьб остановиться, он рассказал классному руководителю.

Девятиклассник выдержал первый урок, но оружие, судя по всему, жгло руки. Двое ребят помладше столкнулись с ним в туалете на втором этаже на перемене незадолго до десяти часов утра. Как говорят, пообщались без скандалов, стрельба стала неожиданностью. По их словам, знакомый стрелял в область паха, попал в плечо и ногу.

В 10:30 в полицию позвонила социальный педагог. В больницу увезли четверых учеников, им повезло отделаться синяками и ссадинами. Стрелок получил уголовное дело о хулиганстве. По данным «Фонтанки», с общения с полицией для него начался и учебный год. Согласно материалам дела, в День знаний он отметился на парковке у строймаркета на Руставели, где оставил без двух колёс ВАЗ 21053. Увлечение юноши машинами знакомо даже тем школьникам, кто не входит в число его приятелей. Знают о нём и в отделе по делам несовершеннолетних. Подросток попадался на езде без прав на автомобиле, не зарегистрированном в установленном порядке. В возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.