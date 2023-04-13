16-летний Сорвиголова вышел из рамок. Что известно о стрельбе в петербургской школе

Сложный подросток устроил показательное выступление с пистолетом в петербургской школе. Снова оружие оказалось внутри российского образовательного учреждения. На этот раз пострадавшие отделались синяками. Но очевидно работу охранного предприятия ещё предстоит оценить. «Фонтанка» рассказывает, что известно о стрельбе к этому часу.

О стрельбе в 633 школе на проспекте науки в полицию сообщила учительница. По её словам, девятиклассник в туалете на перемене выстрелил из пневматического пистолета в двух восьмиклассников.

«Сидели в туалете. Один парниша достал пистолет газовый и говорит: хотите проверить? И там пару пацанов такие: типа давай. В итоге он в них пару раз выстрел в спину и по ногам. Ещё потом на следующей перемене расстрелял двоих парниш из 7 класса, тоже в туалете», — рассказал «Фонтанке» один из учеников. Также школьники говорят, что три недели назад юноша приносил на уроки электрошокер.

С ранениями лёгкой степени тяжести госпитализированы четыре ребёнка. В Смольном уточнили, что травмы получили подростки 14 лет. Дети с поверхностными ссадинами конечностей доставлены в Детскую городскую больницу №2 для осмотра врачей.

В администрации Калининского района утверждали, что пистолет был не пневматический, а «пластмассовый», то есть не мог принести реального вреда детям. Проход в школу оборудован рамками металлодетектора, которые должны были запищать при проносе пневматического оружия. Журналистам охрана сообщила, что рамка рабочая. Школу обслуживает охранная организация «Статус СБ». Годовой контракт заключен на 4 млн рублей. По данным СПАРК, «Статус СБ» был создан в 1995 году. В 2021 году выручка предприятия составила 88,3 млн рублей. У компании есть ряд действующих контрактов по охране школ и детских садов Петербурга.

«У нас есть турникет, но охранникам все равно, кто там проходит, выходит. Рамка стоит и через неё не очень удобно проходить. Ученики проходят через турникет», — отметила ученица. Стрелок хорошо известен социальным работникам, юноша состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Он уже является фигурантом уголовного дела о краже, материалы находятся на рассмотрении в Калининском суде. По данным «Фонтанки», школьник купил пистолет на одном из маркетплейсов. Живет он с отцом, мать отбывает срок по наркотической статье. Друзья парня зовут его Сорвиголова. Одноклассники говорят, что юноша часто вел себя вызывающе и пистолетом «хотел похвастаться».

Врио директора школы Маргарита Быстревская ситуацию не комментировала. «Раздули не пойми чего. Серьезно, ничего не произошло. Просто какой-то дурачок позвонил в СМИ», — заявил один из сотрудников школы, когда журналисты стали подъезжать к учреждению.