    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    768мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur89.76
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Безопасность в школе, где была стрельба, обходится в 2 млн рублей ежегодно

    725
    3 комментария

    Обеспечение безопасности в 633 школе, где 13 апреля произошла стрельба, обошлось примерно в 4,6 млн рублей за 2 года, следует из данного портала Госзакупок.

    Договор на оказание охранных услуг был заключен с компанией «Охранная организация «Статус СБ» еще в начале прошлого года. Ее услуги обошлись в 4 млн рублей, срок исполнения – с февраля 2022 до конца 2023 года. Как следует из контракта, в обязанности предприятия входит обеспечение пропускного режима.

    Также компания должна поддерживать общественный порядок, пресекать правонарушения, а при необходимости задерживать правонарушителей. В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся, сотрудников, посетителей объекта, а также имущества школы, сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, вызвать мобильную вооруженную группу.

    По данным СПАРК, «Охранная организация «Статус СБ» была создана в 1995 году. В 2021 году выручка составила 88,3 млн рублей. У компании есть ряд действующих контрактов по охране школ и детских садов Петербурга.

    Контракт еще на 592 тысячи рублей об оказании услуг по передаче тревожных сигналов был заключен с ООО «Росохрана Телеком».

    О том, что происходит сейчас в школе и у нее читайте в нашей трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Стрельба в школе
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close