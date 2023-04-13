Безопасность в школе, где была стрельба, обходится в 2 млн рублей ежегодно

Обеспечение безопасности в 633 школе, где 13 апреля произошла стрельба, обошлось примерно в 4,6 млн рублей за 2 года, следует из данного портала Госзакупок.



Договор на оказание охранных услуг был заключен с компанией «Охранная организация «Статус СБ» еще в начале прошлого года. Ее услуги обошлись в 4 млн рублей, срок исполнения – с февраля 2022 до конца 2023 года. Как следует из контракта, в обязанности предприятия входит обеспечение пропускного режима.

Также компания должна поддерживать общественный порядок, пресекать правонарушения, а при необходимости задерживать правонарушителей. В случае совершения противоправных действий в отношении обучающихся, сотрудников, посетителей объекта, а также имущества школы, сотрудник охраны обязан незамедлительно нажать кнопку тревожной сигнализации, сообщить о происшествии в правоохранительные органы, вызвать мобильную вооруженную группу.