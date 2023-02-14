Самые влиятельные и обаятельные. Топ-200 женских компаний Петербурга

Редакция «Фонтанки» отобрала 200 крупнейших компаний Петербурга, которыми руководят и владеют женщины. Через их руки проходит больше, чем весь городской бюджет, — 1,2 триллиона рублей в год.
Чтобы точнее отразить участие и степень влияния женщин на бизнес Петербурга, «Фонтанка» разделила общий рейтинг на три части. В одном — речь о женщинах, контролирующих крупнейшие компании как основные акционеры. В другом — фирмы, где на долю женщин приходится очень значимая доля бизнеса, но все же первые роли играют не они. В этом случае речь идет об их влиянии и участии в прибыли. В третьей части рейтинга собраны наемные менеджеры — гендиректора и президенты, чьи имена известны в городе, решения двигают предприятия вперед, а цена ошибки может исчисляться миллиардами.
Топ-5 компаний
Суммарная выручка «женского» петербургского бизнеса за 2021 год составляет 1,213 трлн рублей.
Лидирует по выручке «Группа Илим» — 180,25 млрд рублей за год. Руководит одним из крупнейших игроков в сфере целлюлозно-бумажной промышленности Ксения Соснина. За ней следует Виктория Копытина, глава сети магазинов косметики и парфюмерии «РИВ ГОШ» (ООО «Аромалюкс») с выручкой в 34,26 млрд рублей. Замыкает тройку Елена Зубарева — одна из владелиц компании «КТТ» (торговля топливом) с выручкой 34 млрд рублей.
Другие крупные компании женщин в петербургском бизнесе — сеть магазинов «Максидом» с выручкой 27,45 млрд (им на 25,5% владеет Мария Евневич) и «Газпром Экспорт» (22,28 млрд), которым руководит Елена Бурмистрова.
Среди менеджеров крупнейших компаний также Ирина Марковец, руководитель сетей аптек ООО «Эркафарм Северо-Запад». Ее выручка за 2021 год составила 18,7 млрд рублей. Замыкает пятерку руководительниц Светлана Увакина, управляющая компанией ООО «Юпм-Кюммене» по оптовой торговле бумагой и картоном.
Всего в выборке «Фонтанки» 148 руководительниц крупных компаний, суммарная выручка которых — 968,9 млрд рублей.
Женщин — собственников бизнеса уже меньше — 88 человек, суммарная выручка их компаний составляет 473 млрд рублей. Однако и среди них есть крупные игроки разных отраслей рынка, например ООО «Интерлизинг», компания Людмилы Коган (19,7 млрд за 2021 год), ООО «Контур СПб» Галины Куракиной (нефтепродукты) (14,1 млрд). У замыкающей пятерку владелиц крупнейших компаний в Петербурге Надежды Лупановой в собственности группа компаний ООО «Элком», ООО «Адмиралтейское» и ООО «Энергопитер», которые занимаются производством и торговлей электроаппаратурой (13,8 млрд).
Среди собственниц в основном контролирующие владелицы, которые либо занимают руководящие должности, либо являются крупнейшими акционерами компании — 81 человек. Миноритариев же в рейтинге «Фонтанки» гораздо меньше — всего 5 компаний, — однако их суммарная выручка составляет 94,6 млрд рублей.