Игрушки и сладости у петербуржцев оказались в топе подарков к Новому году

По данным опроса Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ, Новый год отмечали девять из десяти петербуржцев. В качестве обязательных ритуалов, связанных с этим праздником, они назвали просмотр новогодних фильмов, украшение елки и прогулки с семьей и друзьями. Самыми важными традициями почти для половины горожан оказались застолье и обмен подарками.



25% опрошенных петербуржцев в этом году дарили близким игрушки и сладости, выяснили социологи. Популярными категориями подарков также стали косметика и парфюмерия, одежда, сувениры — их покупал каждый пятый респондент.



Как ранее писала «Фонтанка», россияне увеличили расходы на покупки в ноябре и декабре и в связи с этим интересовались акциями, которые помогают сэкономить.



К примеру, участники интерактивной игры платежной системы «Мир» получали бонусные баллы за выполнение заданий — повседневных покупок в популярных категориях: еда, одежда, заправка автомобиля и других. У пользователей, зарегистрированных в программе лояльности, бонусы могли накопиться автоматически. В результате к декабрю петербуржцы суммарно набрали около 50 миллионов виртуальных баллов. А вместе с жителями других городов-миллионников — Москвой, Екатеринбургом, Новосибирском и Казанью — 275 миллионов.



До конца января баллы можно тратить на промокоды на скидки и кешбэки. К примеру, получить 10-процентную скидку на заказ в сервисах доставки еды или 5-процентный кешбэк на покупки в категории развлечений. Количество накопленных бонусов можно проверить на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении «Привет, Мир!».