Жители Санкт-Петербурга накопили 50 миллионов баллов на ежедневных покупках

Согласно исследованию РОМИР, россияне увеличили расходы на покупки в ноябре — в период распродаж индекс недельных расходов составил 5803 рубля. Традиционно расходы еще подрастут к Новому году: так, в предыдущие годы в декабре расходы увеличивались как минимум на 18% — в 2018 году — и как максимум на 37% — в 2021-м. В связи с этим повышенный спрос на любую экономию вполне объясним, как и большой интерес к программам возврата средств.

В новой интерактивной игре платежной системы «Мир» жители Петербурга накопили около 50 миллионов виртуальных баллов. Самыми активными участниками интерактивной акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки» среди городов-миллионников стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Всего города-миллионники собрали 275 миллионов виртуальных Приветов.



Акция «Меняйте приветы на кешбэк и скидки» будет длиться до конца января 2023-го. Владельцы карт «Мир», которые зарегистрировались в программе лояльности платежной системы, получают баллы за ежедневные покупки в популярных категориях — таких как покупка еды, одежды или заправка автомобиля.



— Один из способов сделать коммуникацию с пользователями более увлекательной — рассказать в интерактивном формате о новых возможностях от использования национальной платежной карты. Мы подобрали призы в тех категориях, которые наиболее популярны среди держателей карт «Мир». В рамках акции можно зарабатывать приветы на ежедневных покупках, за которые держатели карт уже получают кешбэк, а затем тратить накопленные баллы на новые интересные предложения, — рассказывает Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир».



Интерактивная акция продлится до конца января 2023 года. До конца декабря можно выполнять задания и получать баллы, до конца января — потратить их на скидки и возврат части средств. Тем, кто уже зарегистрирован в программе лояльности «Мира», баллы начисляются автоматически.

