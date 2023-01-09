Новое и хорошо забытое старое: как преобразится «Сестрорецкий курорт» и что там появится

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР» Поделиться Поделиться





Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался будущим «Сестрорецкого курорта». «Фонтанка» узнала о планах развития территории, не дожидаясь доклада, который получит руководитель Следкома. Масштабный проект включает не только перестройку основного корпуса, где станет больше номеров и появятся лечебные кабинеты, но и воссоздание исторического здания курзала, который в начале XX века был одной из крупнейших концертных площадок Европы.



«15 января «Сестрорецкий курорт» приостановит свою работу в привычном режиме, начало строительных работ запланировано на конец месяца», — сообщили «Фонтанке» в «Группе ЛСР». С 2021 года крупнейший на Северо-Западе строительный холдинг является собственником санатория. По сути, на территории курорта планируется реализовать сразу два масштабных проекта. Во-первых, основное здание на набережной реконструируют — вместо старого корпуса с номерами появится новый. Во-вторых, будет воссоздано разрушенное в годы Великой Отечественной войны историческое здание курзала, с которого и началась история первого санатория в России в начале XX века. При этом, возможно, даже во время реконструкции продолжит работать лечебный корпус с бассейном — здесь можно будет проходить процедуры в амбулаторном режиме, без проживания.

Плюс бассейн с минералкой

Планы собственника обеспокоили местных градозащитников. Они опасаются, что на месте здания санатория 1978 года постройки, где сейчас находится основной номерной фонд, вырастет элитное жилье. Локация на берегу залива действительно кажется привлекательной для апартаментов. Но «Группа ЛСР» застраивать территорию жильем не планирует — здание действительно будет радикально реконструировано, однако при этом там останется номерная система — без кухонь. Количество номеров планируется увеличить — их станет 400 против сегодняшних 270. Полных два этажа отдадут под процедурные кабинеты (около 100 помещений для врачей и бальнеологии), в корпусе будет организовано традиционное грязелечение, а также оборудован бассейн с минеральной водой. Проектом занимается архитектор Феликс Буянов, новый облик главного здания можно было увидеть на прошедшем в ноябре VIII биеннале «Архитектура Петербурга». Реконструкция корпуса должна занять около 2,5 года.



Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





От Столыпина до Есенина

Вторая часть проекта по обновлению территории «Сестрорецкого курорта», пожалуй, выглядит даже масштабнее. Это восстановление курзала (помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий) — здания, которое в начале XX века было центром притяжения для петербуржцев.



— Можно сказать, что многие приезжали сюда не столько лечиться, сколько пообщаться в избранных кругах, прикоснуться к новинкам культурной жизни, — рассказывает заместитель генерального директора по историко-культурному наследию «Сестрорецкого курорта» Лина Касперавичюте. — Ведь здесь был и один из крупнейших на момент открытия в 1900 году концертный зал, вмещавший 1500 зрителей, и модный ресторан. А попасть в него от станции железной дороги можно было по крытой галерее — тем более что у Курорта и у железной дороги были общие владельцы.



Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Здесь бывали и Максим Горький, и Петр Столыпин, и Анатолий Кони. Некоторые жили месяцами, назначали рабочие встречи, писали книги — в общем, работа «на удаленке» была востребована еще в начале XX века. Ну а сцена курзала принимала Собинова, Есенина, Рихтера и многих других знаменитостей тех лет. В 30-е годы прошлого столетия курзал использовали для просвещения рабочих, которые проходили курс лечения в «Сестрорецком курорте». Лекции были обязательны и были посвящены вопросам ЗОЖ: от правильного питания до проституции и сифилиса.



Здание курзала было деревянным (каменным сделали только цокольный этаж, где находились погреба и кладовые), что сыграло не в его пользу — в 1942 году постройка сгорела при попадании снарядов финской артиллерии — остался только цокольный этаж и печные трубы. Курзал разобрали и не стали восстанавливать — на месте сделали спортивную площадку. А о старом здании напоминают лишь остатки исторических ступеней со стороны Финского залива и груды обломков, частей фундамента, которые кучами лежат по периметру, заросшие травой и деревьями.



Сейчас решено восстановить здание точно на историческом месте. Работу над сложнейшим проектом ведет ООО «Проектная группа "РИЕДЕР"» во главе с генеральным директором Денисом Ридером. Его опыт работы с историческими объектами включает, например, реконструкцию комплекса столовой Государственного Эрмитажа, проект сохранения и приспособления форта «Батарея Северная № 7», проект сохранения и приспособления комплекса «Императорская ферма ГМЗ "Царское Село"». Что касается спортплощадки, она «переедет» в другое место, но останется на территории курорта.



Денис Ридер рассказал, что здание будет иметь исторические параметры, включая высоту 25 метров, согласованную с городским Комитетом по охране памятников (КГИОП), также одобрено размещение на историческом пятне и его габариты. Общая площадь застройки — 5 тыс. кв. м, включая террасу площадью 2,6 тыс. кв. м, а площадь помещений составит около 7 тыс. кв. м. Уже получено согласование архитектурно-градостроительного облика от КГА, сейчас проект проходит госэкспертизу. Ожидается, что строительные работы займут около 4 лет. Проектирование идет уже около года. И на первом этапе архитекторам пришлось столкнуться с неожиданными трудностями.

— Оказалось, что утрачены архивные чертежи, есть только статья из журнала «Зодчий» 1900 года, где было приведено всего три чертежа, и то проектных, не тех, по которым было построено здание, — рассказывает Денис Ридер. — Поэтому нам пришлось больше ориентироваться на фотографии, выстраивать по ним трехмерную модель, потом встраивать ее в исторические фото и смотреть, насколько мы попали по габаритам, по высоте членения и т. п.



При этом использовались те меры длины, которые применялись при строительстве в конце XIX — начале XX века: сажени, аршины и т. п.



Рендеры воссоздаваемого курзала Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Рендеры воссоздаваемого курзала Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Рендеры воссоздаваемого курзала Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Визуализация воссоздаваемого курзала на местности Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Визуализация воссоздаваемого курзала на местности Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Визуализация воссоздаваемого курзала на местности Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Здание будет максимально приближено к тому, что видели посетители в начале XX века, но есть и существенные отличия — на это имеются объективные причины. Во-первых, воссоздание деревянного здания сегодня невозможно по нормам противопожарной безопасности — при функциональном назначении «общественное здание с расчетным количеством мест» ни несущий каркас, ни ограждающие конструкции не могут быть горючими. «Фасад будет выглядеть так же, каким был, декор будет воссоздан, но ради безопасности он будет не деревянным», — отметил Денис Ридер. Кроме того, дерево на берегу залива очень сильно разрушается из-за погоды, плюс песок работает как абразив. С правилами противопожарной безопасности связано много дополнительных деталей, которые появятся в здании: система пожаротушения и удаления дыма, дополнительные проходы и т. п.



С заботой о людях и природе

Еще одно отличие связано с изменившимися нормами доступности зданий для людей с ограниченными возможностями — это и пандусы для въезда, и лифты до третьего этажа, и специально оборудованные туалеты.

Внесла свои коррективы и природа — посаженные в начале XX века сосны разрослись, а любое дерево старше 25 лет считается средообразующим. Ради сохранения этого наследия площадь застройки уменьшится по сравнению с исторической. Также для того, чтобы минимизировать воздействие на парк при строительстве и доставке крупногабаритных строительных материалов и техники, достигнута договоренность о том, чтобы организовать дополнительный переезд через железную дорогу.

Авторам проекта приходится и еще, вероятно, придется постоянно решать задачи, связанные с совмещением исторического контекста и требований современности. Афишные тумбы на террасе, например, будут заодно играть роль воздухоотводов (подобно тому, как устроена вентиляция в метро).



Концертный зал вмещал 1500 — новый зал рассчитан примерно на 500 при тех же размерах, так как сейчас нельзя просто поставить стулья — при вместимости более 300 человек кресла по нормативам должны быть закреплены. И специально для нового курзала разрабатывается модель венских стульев, которые могут и прикрепляться к полу, и легко демонтироваться при необходимости. Отдельно просчитывалась акустика зала, которая должна подходить и для классических концертов, и для более современной музыки.

Помимо концертного зала с большим партером здесь будет несколько ресторанов, кафе, гардеробы, туалеты и большая терраса со стороны Финского залива. В «Группе ЛСР» рассчитывают, что курзал станет культурным и общественным центром притяжения, в первую очередь, для жителей Сестрорецка, а также для всех жителей города.



Отметим, что это не первый общественно-культурный проект в Курортном районе — на 14 гектарах территории бывшего Сестрорецкого инструментального завода петербургский девелопер «ЭВО» планирует создать общественное пространство «Петровский арсенал».

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»