Не Севкабелем единым. Как будет выглядеть новое пространство «Петровский арсенал» в Сестрорецке

Поделиться Поделиться





В Курортном районе на берегу Малой Сестры через несколько лет появится общественно-деловое пространство «Петровский арсенал». На 14 гектарах территории бывшего Сестрорецкого инструментального завода разместятся академия, фуд-корты, велнес-центр, всевозможные мастерские, музей и ивент-центр, апартаменты и малоэтажный жилой комплекс.



В общественное пространство «Петровский арсенал» превратится территория бывшего Сестрорецкого оружейного, а теперь инструментального завода. В декабре 2021 года СМИ писали, что американская Jensen Group продала недвижимость новому инвестору. Сделку закрыли в январе этого года. Девелопером проекта выступает петербургская компания «ЭВО».

Бренд «Петровский арсенал» принадлежит, согласно данным СПАРК, ООО «СЗ ЭВО», это юрлицо владеет землей и зданиями бывшего завода.

В распоряжении «Фонтанки» оказались рендеры проекта, которые предоставил источник, знакомый с планами инвесторов.



Как отмечают авторы концепции развития общественно-делового пространства, у Сестрорецка, несмотря на привлекательность этой локации, нет явного центра. В компании считают, что таким станет «Петровский арсенал». Инвесторы ставят амбициозную задачу — место притяжения и попадание объекта в путеводители.

Общественное пространство, а также объекты социнфраструктуры и малоэтажное жилье расположатся на 14 га на территории, которую обрисовывают улица Воскова и берег реки Малая Сестра. Благоустройство береговой территории также планирует провести инвестор.



Инвестор уже представил городским властям план развития территории и перечень согласованных социальных объектов, среди которых школа с двумя бассейнами и детский сад, спортивный комплекс, музей истории завода и музыкальная школа. Все эти объекты на финальной стадии согласования, после которого очередь утверждения проекта градостроительной комиссией.

По информации редакции, реализация проекта займет около 7–10 лет, это общий срок (в зависимости от позитивного или негативного сценария). Но застройщик планирует начать получение разрешительной документации в 2023–2024 годах.



Первым делом инвестор планирует развивать общественную территорию, чтобы как можно быстрее дать горожанам доступ к пространству. Стоимость реализации объекта пока не разглашается.



Поделиться Поделиться





Академия

Лицом квартала должна стать академия — образовательный центр, который «смотрит» лицевой стороной на улицу Воскова, это региональный памятник, двухэтажное здание заводоуправления площадью 735 кв. м. Предполагается, что там будут проходить развивающие курсы по различным направлениям: языковая школа, художественные и музыкальные студии, риторика, сторитейлинг, ИТ-навыки, дизайн для детей и взрослых, мотивационные, психологические тренинги.



В числе потенциальных партнеров авторы называют компании Masters, Doctrinaetnobiles, Школа ОМ, Международная школа профессий, Общество юных архитекторов, HTML-Академия, Университет детей, школа «Маяк» и другие. Чуть поодаль в небольшом одноэтажном здании расположится цветочная лавка с оранжереей.

Перед зданием академии расположен фонтан, сейчас неработающий. Вместо функции входной группы локация получит самостоятельное назначение камерного общественного пространства. А сам фонтан может изменить конфигурацию и превратиться в фонтан-пруд.



Поделиться Поделиться





Музей крутящего момента В здании цеха № 3 и гидростанции у Малой Сестры откроются музей, гончарная мастерская, площадка для мероприятий, фуд-зона (бистро и кофейня), а также киноклуб и Town Square — зона с живыми деревьями и теплой подсветкой. Днем место предназначено для отдыха, перекуса, покупок и детского досуга — там устроится развлекательный центр. Вечером будут проходить музыкальные выступления. На берегу реки появится действующая водяная мельница.

В соседнем здании (тоже памятник, здание цехов № 2, 11, 13) почти на 1000 кв. м разместится коворкинг. Рабочие места как в формате open-space, так и отдельных мини-кабинетов, офисов на 2–8 человек, переговорных комнат. Отличительная черта: много зелени, разноуровневая посадка как за столиками, так и на диванах. Здесь же — гастроном с винным магазином и винным баром и рядом ресторанчиков.



В пристройке разместится киноклуб на 40–50 человек. Там, обещают авторы, будет царить камерность. Показы будут завязаны на кураторскую программу и проходящие в пространстве мероприятия. По задумке, вокруг киноклуба в будущем должно сформироваться отдельное коммьюнити.

Само музейное пространство авторы позиционируют как «научный аттракцион, который дает представление посетителям о значении крутящего момента в Солнечной системе». Внутри обустроят отделы, посвященные истории Сестрорецкого завода, прялке и гончарному кругу, чигирю, оно же — водяное колесо, паровой машине. Там же можно увидеть модель железной дороги, электрическую турбину, макеты электродвигателей. Отдельно — гончарная мастерская. В музее планируется постоянная экспозиция, а также разные интерактивные части. Для детей — интерактивный и командный формат мероприятий.



Музейную площадь оформят в виде открытого амфитеатра с озеленением и «прикопанным» в ландшафт кафе с газоном на крыше.



Поделиться Поделиться





Лобби и апарт-отель Для цеха № 8 (еще один памятник) предлагается на выбор два варианта развития. Превратить здание либо в лобби квартала и апарт-отель, либо в лобби с лайфворкингом (клубное рабочее пространство, ориентированное на местных жителей и закрытое для случайных посетителей). Апартаменты, если будет выбрана эта концепция, займут всего 320 кв. м.

В корпусе 2Л, он стоит буквой «П», организуют welness-центр, центральный двор предлагается либо оставить открытым, либо устроить атриум. Первый, «открытый» вариант включает в себя бассейн с подогревом, купели (hot tubs), зоны отдыха и занятий на открытом воздухе. От посторонних территорию прикроет живая изгородь. «Закрытый» вариант: фреш-бар и шефс-тейбл — ресторан-театр.



Поделиться Поделиться





Разработчики предложили в озеленении отдать преимущество многолетним растениям, которые хорошо чувствуют себя в холодном климате, и создать всесезонный голландский сад. В основе выбора трав — декоративные злаки, немного цветущих растений для цветовых акцентов. Например, мискантус китайский, мятлик, котовник, шалфей, астильба, тысячелистник, анемона, вероника, кизильник, зайцехвост и другие.

Сейчас есть только одно здание, оно около 1000 кв. м, которое прошло капитальный ремонт. Там находится «Академия» — общеобразовательная школа и детский сад. Они являются долгосрочными арендаторами и планируют дальше там оставаться. Что касается остальных объектов, они будут развиваться соответственно функциям, которые запланированы в концепции. Со временем там должны появиться арендаторы: музеи, рестораны, сервисы, ретейл, образование.



Справка:

Ансамбль Сестрорецкого оружейного завода имеет статус регионального памятника. Предприятие ведет свою историю еще с первых дней Петербурга. Завод был основан по указу Петра I. В 1830–1850 годах корпуса завода подверглись перестройкам и расширению. С 1894 по 1902 год начальником завода был выдающийся оружейник Сергей Мосин. С окончанием Гражданской войны, в 1922 году, завод сменил профиль и начал выпуск слесарно-монтажного, металлорежущего и измерительного инструмента. Современный вид территория приобрела в конце XIX века. В 1991 году предприятие было приватизировано и стало сначала ОАО, потом АО «СИЗ». Производственная деятельность не ведется с 2009 года. Тогда же появились планы построить там общественно-деловой комплекс и жилье.

