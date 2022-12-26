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    КНДР запустила беспилотники на территорию Южной Кореи. Некоторые долетели до окрестностей Сеула

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    Северокорейские беспилотники пересекли границу в направлении Южной Кореи 26 декабря. Объекты зафиксировали в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Сеул временно остановил гражданское авиасообщение в аэропортах Инчхон и Гимпхо и направил для уничтожения дронов истребители и ударные вертолеты, сообщает Yonhap со ссылкой на военных.

    По данным агентства, беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула. Неизвестно, несут ли они какое-либо оружие.

    Военные также направили для ликвидации легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в округе Хонсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула, в 11:39 утра. Оба пилота благополучно катапультировались.

    Ранее КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности и две баллистические ракеты средней дальности.

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