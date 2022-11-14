«Пятно без лица». Что мешает вернуть на место церковь на Сенной площади

Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Поделиться Поделиться





Идея восстановления бывшей доминанты Сенной площади — церкви Успения Пресвятой Богородицы (Спаса на Сенной) — уперлась в более поздние постройки, а именно — в вестибюль станции метро «Сенная площадь», который частично заступает на исторический фундамент храма. Теоретически план действий существует, практически — это означает расходы в 2,5–4 млрд рублей на воссоздание и еще столько же — на решение вопроса с метро, которые пока никто дать не готов.



Для реализации проекта нужна и воля властей, и жертвователи, и, собственно, четкий качественный проект. О возможных вариантах на круглом столе, организованном Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга и петербургским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), рассказали сторонники восстановления храма, взорванного в 1961 году.



Есть варианты Приход «Спаса на Сенной» создали еще в 2011 году, в том же году он получил документ, разрешающий воссоздание храма на участке площадью 2900 кв. м. И хотя есть разрешительная документация, позволяющая воссоздать Церковь Успения Пресвятой Богородицы «Спас на Сенной» в границах участка исторического места вместимостью 1000 человек, процесс пока так и не сдвинулся.



Раскопки на месте фундамента «Спаса на Сенной», 2014 год Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Раскопки на месте фундамента «Спаса на Сенной», 2014 год Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Раскопки на месте фундамента «Спаса на Сенной», 2014 год Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Основная проблема с воссозданием заключается в близком соседстве с метро «Сенная площадь» — угол его вестибюля заступает за границы исторического фундамента, — говорит юрист прихода Анастасия Жукова.



Напомним, что храм взорвали в 1961 году, а метро «Сенная площадь» открыли в 1963.

Подготовлено несколько концепций. Одна предусматривает объединение вестибюлей «Спасской» и «Сенной», что освободит необходимый угол, вторая — поэтапное воссоздание, когда сначала построят колокольню и зимнюю часть с трапезной — это технически позволяет вообще не затрагивать нынешний вестибюль. Второй этап — создание второй части храма после решения вопроса с метро. «Это не идеал, но реальный вариант, который позволит положить начало и не остаться в виде недостроя», — комментирует Жукова.



Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Фото: предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Поделиться Поделиться





Против поэтапного строительства выступает городской комитет по охране памятников (КГИОП) потому что это создаст прецедент — по городу начнут «столбить места», занимая их такими частично воссозданными объектами, считает Галина Аганова, заместитель председателя комитета — на площади и так много разрозненных элементов, которые архитектурно ее не украшают, так что нужно еще и грамотное комплексное благоустройство.



Не меньшая сложность — инженерные коммуникации под постройкой. Пока удалось решить вопрос с «Ростелекомом» — за время пандемии компания за свой счет построила резервную канализацию, куда будет выводить свои старые сети. Сейчас идут сложные переговоры с «Ленэнерго».

Как с углом вестибюля, так и с сетями главной проблемой является финансирование. По словам председателя СпбГО ВООПИК Антона Иванова, это огромные средства, которых у города нет, а значит, нужны спонсоры.

Член попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Анна Хмелева оценила объем инвестиций минимум в 2,5 млрд рублей, но опыт показывает, что всегда выходит больше, так что около 3–4 млрд рублей. Во столько же, по словам экспертов, может обойтись решение вопроса с метро.



Один вестибюль, два вестибюля — Так уж исторически получилось, что вестибюль есть, а храма нет Мы рассматривали вопрос с храмом, был и вариант, включающий вестибюль в ансамбль храма, и вариант переноса вестибюля под землю — надо это все обсуждать. добавил Андрей Спиркин, главный инженер «Петербургского метрополитена», — Нужно комплексное решение, но даже при этапности возведения надо понимать, чем мы закончим — как бы первый этап не препятствовал второму.



Площадь Мира (Сенная) после реконструкции 1950-е гг. Фото: Citywalls.ru Площадь после разрушения спаса на Сенной, январь 1961 г., автор Овчинников Кирилл Владимирович. Фото: pastvu.com Поделиться Поделиться





При этом «Сенная» — одна из самых загруженных станций — обслуживает до 70 тыс. человек в день. Создание вестибюля двойного назначения тоже требует и техзадания, и денег. Ремонт наклонного хода станции пока запланирован на 2026 — 2027 годы. А полномочия по реконструкции павильона станции и вовсе относятся к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, и пока таких планов нет.



Дмитрий Бойцов, начальник архитектурно-строительного отдела ОАО «Ленметрогипротранс» пояснил, что техническая возможность сделать единое пространство двух станций с общими кассами и пассажирской зоной есть, если будет сохранена зона стыковки с эскалаторами.

— То есть при будущей реконструкции Сенной площади сносится вестибюль «Сенной», создается единый вестибюльный комплекс со «Спасской», которая остается на своем месте, а «Сенная» опускается на полтора метра и становится в уровень с ней, — пояснил Бойцов. — Пока надземная часть сильно выходит за эскалаторы, но если в будущем ее можно будет опустить на уровень земли, это даст необходимые 3–3,5 метра отступа. А под храмом можно оставить техническую часть объектов метро.



Фото: "Ленметрогипротранс" Фото: "Ленметрогипротранс" Фото: "Ленметрогипротранс" Фото: "Ленметрогипротранс" Поделиться Поделиться





Михаил Мамошин, вице-президент Петербургского Союза архитекторов подтвердил, что предложение воссоздать храм по частям родились именно в условиях старой нормативной базы, но сегодня уже ничего не мешает проявить государственную волю и во всем объеме вернуть храм на место.

— Это ведь не огромные деньги? Может, там можно будет создать галереи и разделить поток на рынок и на площадь, — в общем, надо составить программу воссоздания, но без государственной воли тут не обойтись. Все созрело, пришла, как говорится «полнота времен», — добавил он



Руководитель архитектурной «Студии 44» Никита Явейн считает, что в городе сложился консенсус относительно воссоздания храма. «По крайней мере, в окружающей меня архитектурной среде», — говорит он.

— Сенной без церкви нет, это пятно без лица, утрата части истории. Зафиксировать колокольню и часть окружения я считаю правильной позицией — это будет символом того, что мы хотим двигаться дальше.



Для метро самым реальным вариантом он видит подземное функционирование — понятно, что это долго и возможно только в рамках реконструкции. Но вот появление звонницы на площади обязательно и не помещает сегодняшним сооружениям, с которыми у нее будет большой разрыв.

В городе это не первый проект восстановления исторического объекта, напрямую завязанный на взаимодействие с метро. Так, у архитектурной студии «Литейная часть-91» при воссоздании снесенного Дома Рогова, отработана техническая возможность конструктивной стыковки с метро «Достоевская», эскалаторный тоннель которой проходит под участком.

— Дом Рогова не сравнить с храмом на Сенной, но тем не менее, сочетание со станцией в этом проекте уже осуществили, и этот опыт можно использовать, — считает Михаил Мильчик, член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ. — Также я считаю, что нужно обратиться в КГИОП за финансовой поддержкой и разработать варианты сочетания двух сооружений. Это возможно не только теоретически, но и практически. Я противник воссоздания утраченных памятников, но нет правил без исключений — это как раз тот случай. Учитывая особые художественные достоинства и исключительное значение собора — как градостроительное вообще, так для площади в частности — я считаю, что на усилия по воссозданию, которые стоят немалых средств, город все же должен пойти.



Дмитрий Ратников, главный редактор интернет-газеты «Канонер» считает, что важно восстановление не только доминанты площади, но и доходного дома, стоявшего на углу Сенной и переулка Ефимова — он как раз подходит под параметры возможного совмещенного вестибюля. Таким образом, застройку и облик этой части Сенной можно полностью восстановить.



При этом эксперт частичное воссоздание не поддерживает, поскольку есть опасность, что дело на этом остановится, а противники проекта назовут это компромиссом. В качестве примера он привел Воскресенский канал у Михайловского замка, соединение которого с Фонтанкой так и не состоялось — его отменили, назвав нынешнее положение компромиссом.

— Сейчас Сенная, конечно, больше похоже на площадь, чем в 19 веке, когда она была застроена рынком, — продолжил Владимир Григорьев, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов, — но все же случилось противоречие с логикой городского развития и сейчас она не может считаться городским ансамблем. Весь нынешний облик Сенной — это плод нашей деятельности, в том числе и согласовательной, которую можно назвать неудачной. Конечной целью надо иметь полное воссоздание храма с уходом вестибюля под землю вплоть до реконструкции эскалаторного хода.



По его словам, необходим визуальный проект окончательного вида всей площади в комплексе. Это позволит решить и вопрос с поэтапным восстановлением, причем, этапов может быть только два: колокольня — и все остальное, считает Григорьев.

Первый шаг — Воссоздание Спаса на Сенной — процесс очень трудоемкий и затратный. Единолично это не вытянуть никакому фонду, и нашему, в частности, — говорит член попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга Анна Хмелева. — Ключевой историей с воссозданием храма будет метро. В зависимости от позиции города и метрополитена, можно будет обсуждать предметные подходы к будущему воссозданию. В первую очередь, инициативная группа, в которую мы готовы войти наряду с представителями архитектурного и экспертного сообщества, должна будет решить с метрополитеном и КРТИ вопрос с манипуляциями с вестибюлем и включением воссоздания храма в программу реконструкции площади целиком.



— У нас более 30 объектов по всей стране, и у нас не было проектов с таким объёмом затрат, — подытожила Хмелева. — Но мы cовершенно точно готовы подключиться к взаимодействию с городом, консолидировать усилия властей, бизнеса и жертвователей, создать некий Попечительский совет по воссозданию Спаса на Сенной.



Чем больше экспертов соберется в совете — тем лучше, — продолжила Анна Хмелева.- Я вижу такие основные линии работы — начать восстанавливать хотя бы часть и комплексно подходить ко всей территории. Думаю, нет проблемы заниматься этим параллельно.

По итогам встречи ВООПиК вместе с Фондом заявили о том, что готовы помочь собрать Попечительский совет и инициировать встречу с профильным вице-губернатором Николаем Линченко, чтобы обсудить все нюансы воссоздания Спаса на Сенной. Анна Романова, «Фонтанка.ру»