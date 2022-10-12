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    Заморозки охватывают центральную Россию и уже пришли в Москву

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    Минувшая ночь, с 11 на 12 октября, в центральной части России стала самой холодной с начала осени, сообщает центр «ФОБОС». В Ярославской и Смоленской областях температура опустилась до минус 4 градусов, в Костромской — до минус 5.

    «Ночное выхолаживание связано с усилением антициклона, во власти которого европейская часть России остаётся с конца минувшей недели», — объясняют синоптики.

    По словам ведущего специалиста центра Михаила Леуса, самая низкая температура наблюдалась в городе Малоярославце Калужской области — минус 5,5 градуса.

    В московском регионе минувшая ночь тоже оказалась самой холодной с начала календарной осени. Метеостанция ВДНХ зафиксировала 0,1 градуса, то есть первые заморозки в Москве в этом сезоне. Лидер Подмосковья — Электросталь (минус 5,1 градуса). Заморозков не было только в Шаховской (плюс 0,8 градуса), отмечает Леус.

    В Ленинградской области, напомним, заморозки уже были — причем в начале сентября. В ночь на четверг в пригородах Петербурга возможно понижение температуры до минус 1 градуса.

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