Заморозки охватили почти всю Ленинградскую область. Антициклон в этом помогает

«Антициклон сместился через Санкт-Петербург на юг, и сейчас центр его рядом с Новгородом. Поэтому сегодня по территории Северо-Запада была самая холодная ночь. Заморозки наблюдались повсеместно в Новгородской и Псковской областях и на большей части Ленинградской области. Только в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера благодаря высокой температуре воды, заморозков не отмечено», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

Мы пережили холодную ночь, и впереди будут новые. Об этом 9 сентября предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус рассказывает о заморозках и в других регионах — «севернее от линии Брянской, Орловской, Калужской, Московской, Ярославской, Костромской и Кировской областей».



«Особо отметим область Смоленскую, там в городе Демидов минимальная температура воздуха опустилась почти до 5 градусов мороза (-4,6 градусов)! Не обошли заморозки стороной и Подмосковье. В Московской области, в Клину, было -0,3 градуса», — отмечает Леус.

