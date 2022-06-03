21 июня — круглый стол «Пора ковать «железо»: где брать оборудование для компьютеров в условиях санкций»

Международные компании с начала марта объявили о приостановке поставок в Россию высокотехнологичной продукции. Из-за санкций у российских ИТ-компаний уже сейчас возникают проблемы с закупкой серверов и систем хранения данных, а нагрузка на существующую инфраструктуру возросла.
Ряд крупных IT-компаний уже попросили Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать большое количество серверов. Кроме серверов и процессоров под вопросом микрочипы и другое «железо», которое используют в IT-инфраструктуре всех отраслей. Что делать и какие пути искать — обсудим на круглом столе.
Вопросы
— Какова ситуация сегодня с ИТ-оборудованием? Полностью ли прекратились поставки из-за границы?
— Какого оборудования не хватает сейчас?
— Можно ли найти замену иностранному оборудованию? Что нас спасет: Китай или параллельный импорт?
— Кто и какое «железо» уже производит в России? Есть ли желающие начать его производство?
— Каковы основные проблемы для развития собственного производства оборудования?
— Какие условия нужны для развития импортозамещения в этой сфере?
Круглый стол пройдет 21 июня в 16:00
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru