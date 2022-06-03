21 июня — круглый стол «Пора ковать «железо»: где брать оборудование для компьютеров в условиях санкций»

Международные компании с начала марта объявили о приостановке поставок в Россию высокотехнологичной продукции. Из-за санкций у российских ИТ-компаний уже сейчас возникают проблемы с закупкой серверов и систем хранения данных, а нагрузка на существующую инфраструктуру возросла.

Ряд крупных IT-компаний уже попросили Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать большое количество серверов. Кроме серверов и процессоров под вопросом микрочипы и другое «железо», которое используют в IT-инфраструктуре всех отраслей. Что делать и какие пути искать — обсудим на круглом столе.

— Можно ли найти замену иностранному оборудованию? Что нас спасет: Китай или параллельный импорт?

— Какого оборудования не хватает сейчас?

— Какова ситуация сегодня с ИТ-оборудованием? Полностью ли прекратились поставки из-за границы?

— Кто и какое «железо» уже производит в России? Есть ли желающие начать его производство?

— Каковы основные проблемы для развития собственного производства оборудования?

— Какие условия нужны для развития импортозамещения в этой сфере?



Круглый стол пройдет 21 июня в 16:00