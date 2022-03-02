Биржевой курс единой европейской валюты опустился до 107,52 рубля. Это 2 марта следует из данных торгов на МФБ.
Доллар, в свою очередь, торгуется за 94 рубля.
Накануне рубль упал до исторического минимума.
Рубль продолжает укрепляться
На открытии торгов 2 февраля российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро.
Биржевой курс единой европейской валюты опустился до 107,52 рубля. Это 2 марта следует из данных торгов на МФБ.
Доллар, в свою очередь, торгуется за 94 рубля.
Накануне рубль упал до исторического минимума.
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