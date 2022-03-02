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Рубль продолжает укрепляться

На открытии торгов 2 февраля российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро.

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Биржевой курс единой европейской валюты опустился до 107,52 рубля. Это 2 марта следует из данных торгов на МФБ.

Доллар, в свою очередь, торгуется за 94 рубля.

Накануне рубль упал до исторического минимума.

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Комментарии (8)

X-кот
Рубль укрепляется, демонстрирую великолепный отрицательный рост. (Центробанк). На два дня хватит? или на три? пока нал через Грузию за чувствительную толику не отправят на сохранение к Пригожину на работу
jump
чушь
bazafaka
Курс доллара скоро не будет иметь никакого значения, потому что те долбодятлы которые сейчас бегают скупают машины, элементарно колодки на них купить не смогут.
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