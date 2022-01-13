17 февраля — круглый стол «Что такое иммунитет и можно ли его поднять?»

Интерес к тому, что представляет из себя иммунитет, обострился во время эпидемии коронавируса. В основном, интерес узко практический: всем хочется найти особую таблетку, выпить отвара или хотя бы наесться чеснока — но так, чтобы точно не болеть. Особняком стоит тема вакцинации — и не только от ковида — о которую сломлено немало копий со стороны как противников, так и сторонников прививок. Что же из себя представляет загадочный иммунитет и есть ли реальные способы его поднять — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что такое иммунитет? Какие органы и процессы в организме отвечают за его формирование?
- Можно ли «измерить» иммунитет — какие признаки говорят о слабом иммунитете? Нужно ли сдавать какие-то анализы?
- Заболевания, снижающие иммунитет: какими бывают иммунодефициты?
- Есть ли реальные способы «поднять» иммунитет?
- Нужно ли принимать БАДы? Что важнее — «синтетические» витамины или полноценное питание?
- Какие витамины и прочие вещества нужны организму? С или D — какой витамин главнее?
- Вакцинация как важный этап формирования иммунитета. Как формируется прививочный календарь? Какие прививки нужно делать взрослым?
К участию приглашаются врачи петербургских клиник, руководители медицинских организаций.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 17 февраля 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72