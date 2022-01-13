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17 февраля — круглый стол «Что такое иммунитет и можно ли его поднять?»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн / заочный круглый стол на актуальную в эпоху борьбы с инфекционными заболеваниями тему укрепления иммунитета и приглашают врачей-экспертов и представителей клиник для участия.

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Интерес к тому, что представляет из себя иммунитет, обострился во время эпидемии коронавируса. В основном, интерес узко практический: всем хочется найти особую таблетку, выпить отвара или хотя бы наесться чеснока — но так, чтобы точно не болеть. Особняком стоит тема вакцинации — и не только от ковида — о которую сломлено немало копий со стороны как противников, так и сторонников прививок. Что же из себя представляет загадочный иммунитет и есть ли реальные способы его поднять — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что такое иммунитет? Какие органы и процессы в организме отвечают за его формирование?
  • Можно ли «измерить» иммунитет — какие признаки говорят о слабом иммунитете? Нужно ли сдавать какие-то анализы?
  • Заболевания, снижающие иммунитет: какими бывают иммунодефициты?
  • Есть ли реальные способы «поднять» иммунитет?
  • Нужно ли принимать БАДы? Что важнее — «синтетические» витамины или полноценное питание?
  • Какие витамины и прочие вещества нужны организму? С или D — какой витамин главнее?
  • Вакцинация как важный этап формирования иммунитета. Как формируется прививочный календарь? Какие прививки нужно делать взрослым?

К участию приглашаются врачи петербургских клиник, руководители медицинских организаций.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 17 февраля 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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