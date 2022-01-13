17 февраля — круглый стол «Что такое иммунитет и можно ли его поднять?»

Интерес к тому, что представляет из себя иммунитет, обострился во время эпидемии коронавируса. В основном, интерес узко практический: всем хочется найти особую таблетку, выпить отвара или хотя бы наесться чеснока — но так, чтобы точно не болеть. Особняком стоит тема вакцинации — и не только от ковида — о которую сломлено немало копий со стороны как противников, так и сторонников прививок. Что же из себя представляет загадочный иммунитет и есть ли реальные способы его поднять — обсудим на круглом столе.

