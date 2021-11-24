9 декабря — юридическая дискуссия «Налоги 2021»

Участники рынка обсудят новые повороты судебной и налоговой практики, а также изменения налогового законодательства.
Дата и время: 9 декабря 2021 года, 12.00
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
Темы к обсуждению:
— Обзор налоговых новелл 2022 года
— Контролируемые иностранные компании и трансграничная налоговая оптимизация
— Налогообложение СПИК: практика и поправки к закону
— Дробление бизнеса: новые повороты практики
— Налоговые проверки: развитие инструментария ФНС по выявлению недоимок
— Налоговый мониторинг
— Налогообложение цифровых активов
— Налогообложение интеллектуальной собственности
— Налоговый комплаенс
— Самозанятые и другие вопросы налогообложения трудовых отношений
— Налоговая вызывает на допрос.
— Критерии должной осмотрительности
— Налоговая ответственность руководителей, бухгалтеров и владельцев бизнеса.
Мероприятие состоится 9 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге по адресу: наб. р. Фонтанки, 59, и в ZOOM.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru