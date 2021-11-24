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9 декабря — юридическая дискуссия «Налоги 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей бизнеса, налогового органа, исполнительной власти, надзорных и правоохранительных органов, а также судей, рассматривающих налоговые споры, на правовую дискуссию «Налоги 2021».

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Участники рынка обсудят новые повороты судебной и налоговой практики, а также изменения налогового законодательства.

Дата и время: 9 декабря 2021 года, 12.00

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

Темы к обсуждению:

— Обзор налоговых новелл 2022 года

— Контролируемые иностранные компании и трансграничная налоговая оптимизация

— Налогообложение СПИК: практика и поправки к закону

— Дробление бизнеса: новые повороты практики

— Налоговые проверки: развитие инструментария ФНС по выявлению недоимок

— Налоговый мониторинг

— Налогообложение цифровых активов

— Налогообложение интеллектуальной собственности

— Налоговый комплаенс

— Самозанятые и другие вопросы налогообложения трудовых отношений

— Налоговая вызывает на допрос.

— Критерии должной осмотрительности

— Налоговая ответственность руководителей, бухгалтеров и владельцев бизнеса.

Мероприятие состоится 9 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге по адресу: наб. р. Фонтанки, 59, и в ZOOM.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

План мероприятий

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