Держим кошелек в тонусе. Насколько в России подорожает кофе

автор фото Катерина Евгеньева/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Крупнейший в России производитель кофе и чая ГК «Орими» осенью будет вынужден повысить отпускные цены на кофе на 20%, а на чай — на 10%. Об этом 16 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. К такому решению петербургского импортера и производителя готового продукта подтолкнули драматические события на мировом рынке. Американское издание The Wall Street Journal предупредило о росте цен на кофе из-за самого масштабного за последние 20 лет сокращения урожая в Бразилии — крупнейшей в мире стране-производительнице. После рекордных сборов в 2020 году стоило ожидать спада, но ситуацию усугубила страшная засуха. Это и другие факторы толкают вверх цены не только на кофе, но и на чай.



WSJ сообщает о рекордном за последние годы росте биржевых цен на кофе. Так, фьючерс на поставку основного производимого в Бразилии сорта арабика вырос более чем на 18% за последние три месяца, до 1,5 доллара за фунт. Контракты на поставку сорта робуста, производимого в основном во Вьетнаме и используемого для создания растворимого кофе, за тот же период выросли на 30%, до 1 749 долларов за тонну. За год биржевые котировки на кофе выросли в среднем на 40–50%, в некоторые периоды этот показатель доходил до 70%, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе крупнейшего российского производителя кофе и чая «Орими Трэйд».

Потребителю вся эта информация не о чем не говорит, но для всех участников рынка служит ценовым ориентиром. Поэтому «биржевые цены имеют прямое влияние на ситуацию», отмечает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. На бирже торгуются кофейное сырье, зеленый необжаренный кофе. От него себестоимость производства растворимого кофе зависит примерно на 25%, а жареного зернового — на 50–70%. Далее каждый участник цепочки формирует добавленную стоимость и устанавливает свою наценку. Крупнейший игрок российского рынка с ней уже определился.



«ГК «Орими» всегда следует стратегии максимального сдерживания цен на свою продукцию, однако все перечисленные факторы — рост цен на сырье, увеличение тарифов на морские перевозки, удорожание тароупаковочных материалов — неизбежно влияют на цену конечного продукта, и осенью мы будем вынуждены проинформировать клиентов о повышении отпускных цен: на чайную продукцию — до 10%, на кофейную — до 20%», — сообщили «Фонтанке» в группе компаний.

Покупателю было бы трудно переварить такое подорожание сразу, особенно сейчас, когда инфляция разогналась до 6,5%. Поэтому цена в магазинах будет тянуться к этому уровню, но плавно, за счет скидочных акций, объясняет генеральный директор сети магазинов «Реалъ» Александр Мышинский. По его мнению, эти 10% и 20% роста могут дойти до прилавков «в лучшем случае» к новому году.

К тому же и производители, и ретейлеры будут распределять наценку с оглядкой на ценовые сегменты. Потому эксперты отмечают, что, скорее всего, потребители кофе эконом-класса существенной разницы не почувствуют, в отличие от пристрастившихся к качествам премиального продукта.



По данным Росстата, в июне 2021 года килограмм кофе (в зернах и молотого) в российских магазинах стоил в среднем 1 110 рублей. Это на 6,5% больше по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. За килограмм черного чая торговые сети в июне просили в среднем 954,67 рубля, что примерно на 8% выше, чем годом ранее. В Петербурге потребительские цены на эти товары месяц к месяцу выросли, соответственно, на 7,9% и 6,1%. По сравнению с «проблемными» продуктами рост не такой значительный. Подсолнечное масло за это время успело подорожать на 28%, сахар — на 41%, картофель — на 52%, а морковь — в два раза, с 40 до 80 рублей за килограмм.

Тем не менее на мировом рынке чайное и кофейное сырье дорожают. Среди основных причин этого в «Орими» называют нестабильность производства и поставок из-за коронавирусных ограничений, укрепление местных валют, в которых происходят закупки, а также неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, вроде бразильской засухи. На фоне этого глобальный экспорт, по данным Мировой организации кофе (ICO), в мае текущего года снизился 10% по сравнению с маем 2020 года и на 21,5% — по сравнению с «допандемийным» маем 2019 года.



Ситуация с чаем еще более нестабильна и непредсказуема, отмечают в компании. Его основной производитель — Индия, где ситуация с коронавирусом одна из самых тяжелых. Введи страна очередной локдаун и останови сбор чайного листа, аукционные цены на него резко взлетели бы, как уже было в прошлом году.

Среди других причин подорожания кофе и чая участники рынка называют рост стоимости контейнерного фрахта. По мнению Рамаза Чантурии, из-за этого в цене могут вырасти не только эти товары, но и другие, прибывающие в Россию морем. Однако глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов с этим не согласен и готов доказать простой математикой.

«Раньше 40-футовый контейнер с 28 тоннами кофе перемещался в Россию за 2 тысячи долларов. То есть доставка стоила где-то по 7 центов за килограмм. Это было до этого ценового кризиса с контейнерным бизнесом. Сегодня доставка такого же контейнера стоит 10–12 тысяч долларов. Она подорожала где-то в 6 раз, соответственно, доставка стоит около 40–45 центов за килограмм. 45 центов — это 30 рублей за килограмм необжаренного кофе, — объясняет эксперт. — Обжаренный, маркированный, немодный кофе стоит порядка 1 000 рублей за килограмм в магазинах. Соответственно, мы говорим о том, что где-то доставка должна прибавить 30 рублей. Говорить о том, что порядка 30–35 рублей за килограмм кофейного сырья как-то повлияют на стоимость, — это не совсем корректно».



Вопрос о стоимости доставки контейнеров с сырьем из Юго-Восточной Азии для нашего кофейного рынка даже важнее, чем южно-американское направление: в Россию везут традиционно больше кофе из Вьетнама, чем из Бразилии. Из 218 тыс. тонн кофе, импортированного в 2019 году, лишь 20% пришлось на нее и почти в два раза больше — на Вьетнам. В 2020 году импорт из Бразилии и других стран увеличился, и получилось соотношение 22% против 35%, снова в пользу Вьетнама. Однако данные Федеральной таможенной службы за первые пять месяцев этого года говорят о том, что расстановка сил меняется: из 98 тыс. тонн ввезенного кофе сразу 31 тыс. тонн (31,6%) прибыла из Бразилии и только 27,5 тыс. тонн (28%) — из Вьетнама. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

