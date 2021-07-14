Когда кофе не бодрит. На юге Петербурга жалуются на ночные удушающие выбросы с «кофейными нотками»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский Поделиться Поделиться







Производитель чая и кофе «Орими» столкнулся с возмущением жителей юго-востока Петербурга и соседних районов Ленобласти. 12 июня они оставили сотни гневных комментариев в социальных сетях, упрекая завод компании в Новосаратовке в распространении неприятных запахов, из-за которых невозможно спать и даже дышать. На предприятии парируют: новейшее оборудование не оставляет запахам шанса, а в последние два дня кофейные линии и вовсе остановлены на профилактику. Но соседи утверждают, что продолжают чувствовать в воздухе «кофейные нотки».



На 14 июля негативные посты в группе «Орими» уже удалены, так как «носили оскорбительный характер, содержали ненормативную лексику, прямые угрозы, а также так называемый флуд», - пояснили в пресс-службе компании. По словам жителей, которые страдают от запахов уже второй год, атака на соцсети компании была ответом на заявление о том, что она не получала претензий. Но предложение усилить фильтры предприятие услышало по-своему и запретило жалобщикам оставлять новые комментарии в своей группе.

Теперь жители Уткиной Заводи, Рыбацкого и Кудрово продолжают делиться ощущениями в группе «Запах Гарри | ЛО и Спб» в социальной сети «Вконтакте».

Источником ароматов участники дискуссий считают именно завод «Орими», поскольку кофейный смрад появился сразу после его запуска в конце 2019 года, пояснил «Фонтанке» житель Русановской улицы в Уткиной заводи Антон Колягин. «Сам запах гари я начал ощущать в прошлом 2020 году и на тот момент его появление было абсолютно хаотичным. Он мог появиться как и вечером, так и днём. Периодически он исчезал на несколько дней и ситуация затихала. Но, начиная с 2021 года, запах гари появляется каждую ночь и продолжает оставаться в воздухе до 10-11 утра. С приходом жары в Петербург запах стал просто отравляющим. Просыпаясь утром вместо свежего и прохладного воздуха мы ощущаем удушливый, концентрированный, невыносимый запах гари, которым просто невозможно дышать», - рассказал он.



«Запах очень сильный и резкий, обволакивающий легкие целиком, неприятное чувство жжения в легких, начинает болеть голова, тяжело дышать. Хочется вдохнуть обычный воздух, потому что его начинает не хватать, будто задыхаешься, делаешь глубокий вдох, вместо этого вдыхаешь ещё больше этой химозы с кофейной вонью. Так практически каждую ночь, иногда бывает и днём», - говорит Вахтанг Квачахия, который также живет на Русановской улице. По его словам, доходит до того, что среди ночи приходится вывозить детей из дома на свежий воздух, потому что им становится плохо и невозможно дышать.

«Запах именно кофейный. Причем почувствовать это можно только ночью, как раз когда все спят с открытыми окнами», - соглашается другой житель Уткиной заводи Роман Лесков.

«Запах напоминает запах сгоревшего кофе. Появляется регулярно. Иногда с 12 ночи, а иногда с 3 до 7 утра», - говорит житель Кудрово Никита Абросимов. После обращений жителей в социальные сети руководителей Ленобласти, запах исчезает, но затем снова появляется, утверждает он.



Противостояние жителей с заводом началось еще в 2020 году. Но жалобы в контролирующие органы результата не дали. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области еще в конце прошлого года провел забор проб воздуха в Кудрово и Новосаратовке, но превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не нашел. Но в ответе на обращение жителей (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится, что источником запахов могут быть заводы «Орими» в Новосаратовке и поселке им. Свердлова. К такому же выводу пришел Росприроднадзор, но прокуратура в проведении внеплановой проверки производств отказала.

В администрации Заневского поселения не исключали, что источником смрада также может быть петербургский МПБО–2 в Янино–1 и газораспределительная станция, находящаяся вблизи деревни Заневка, сообщал «Деловой Петербург». Площадка в Янино прекратила принимать отходы в начале 2021 года. До этого на ней происходили пожары — горела огромная гора отходов, которую не могли вывезти на полигоны много месяцев. Но жители утверждают, что свалка не может источать настолько отчетливого кофейного запаха.



Последнее обращение жителей Росприроднадзор переадресовал в правительство Ленобласти. В письме от 12 июля в ведомстве отметили, что закон не регламентирует параметры запахов, а утвержденные методики их оценки отсутствуют. Само по себе наличие вони не означает наличия загрязняющих выбросов, но негативно сказывается на комфортности среды проживания.

ГосЭкоНадзор ЛО 13 июля сообщил жителям, что в ходе последней проверки все-таки нашел нарушения на заводе «Орими», но в ведомстве подчеркивают, что те носят технический характер. «Заводом разработаны нормативы выбросов, но не были согласованы в Роспотребнадзоре, что отражено в акте проверки», - отметили в ГосЭкоНадзоре. Но это не является причинной «потенциального запаха». «Превышений ПДК в ходе проверки не выявлено», - говорится в ответе в социальной сети «Вконтакте».

В пресс-службе «Орими» не согласились с формулировкой чиновников. Нормативы мониторинга были согласованы с Роспотребнадзором еще на этапе строительства предприятия. Но комиссия ГосЭкоНадзора обратила внимание, что в списке не учтены некоторые вещества, которые теоретически могут присутствовать в атмосфере при работе промышленных предприятий. «Комиссией были проведены лабораторные измерения – данные вещества не выявлены», - заявили в компании.



В «Орими» утверждают, что ее завод никак не может быть источником неприятных запахов. «Все кофеобжарочные линии оснащены высокотехнологичными фильтрами-дожигателями, которые позволяют свести до минимума распространение запаха обжаренного кофе. <...>Фильтры работают постоянно, параллельно с работой кофеобжарочных установок. В течение суток завод работает с одинаковой интенсивностью, поэтому настойчиво повторяющиеся реплики в определенных группах в соцсетях о том, что завод «ночью выбрасывает запах», «накапливает запах», «по ночам делает выбросы» и т.п. – совершенно безосновательны и некомпетентны», - подчеркнули в пресс-службе.

Весной 2021 «Орими» провела дополнительное лабораторное исследование атмосферного воздуха на заводе в Новосаратовке. Независимая аккредитованная лаборатория подтвердила отсутствие в атмосфере веществ, формирующих запах кофе, сообщили в компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что соседи жалуются в соцсетях на кофейные запахи, даже когда завод не работает. Так, к примеру, 13 и 14 июля 2021 завод в Новосаратовке был остановлен для проведения плановых профилактических работ.



Опрошенные «Фонтанкой» жители Уткиной Заводи подтвердили, что минувшей ночью продолжали чувствовать вонь и запах гари. При этом некоторые отметили, что ощущения были настолько сильными, что заставили вновь обратиться в дежурные службы, другие отметили, что смрад был слабее обычного. В Кудрово в этот раз неприятных запахов не почувствовали.

В «Орими» уверены, что «вбросы» и спам-атаки в соцсетях «не имеют никаких оснований и преследуют иные цели, нежели защита интересов жителей микрорайонов Кудрово, Русановка, Невского района и т.п». «У нас есть достаточно оснований считать эту ситуацию целенаправленной спланированной информационной атакой, направленной на усиление социальной напряженности в регионе», - заявили в компании. Предприятие до сих пор не получило ни одного обращения от конкретных людей. «Три человека, которые звонили в компанию, категорически отказались полностью представиться, оставить свои координаты», - говорят в пресс-службе.

Справка

Компания «Орими» является одним из крупнейших производителей чая и кофе в России. В год она выпускает 95 000 тонн продукции под брендами «Принцесса Нури», Tess, Greenfield, «Жокей» и Jardin. Управляет тремя предприятиями — в Новосаратовке, поселке имени Свердлова и на проспекте Большевиков. Основатель «Орими» Александр Евневич также является совладельцем сети строительных гипермаркетов «Максидом»

Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"