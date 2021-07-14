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Недельная инфляция в России резко замедлилась, но цены на капусту и стройматериалы все равно выросли

В России подорожали капуста и стройматериалы

Темпы роста цен в России на неделе с 6 по 12 июля резко замедлились до 0,06% после роста на 0,46% на предыдущей неделе. Об этом 14 июля сообщает Росстат.

С начала июля инфляция составила 0,39%, с начала года — 4,6%. Как отмечает «Интерфакс», опираясь на значения среднесуточной инфляции, которая на неделе составила 0,032%, годовая инфляция несколько замедлилась — до 6,55% против 6,6%, зафиксированных неделей ранее.

Среди продуктов на 4,2% подорожала капуста, на 1,9% — морковь. Картофель, напротив, подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, а репчатый лук — на 2,4%. В числе «регулируемых» продуктов подсолнечное масло подорожало на 0,3%, куриное мясо — на 0,2%, сахар — на 0,1%. Куриные яйца подешевели на 0,6%.

Что касается непродовольственных товаров, продолжают дорожать стройматериалы. В частности, цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты увеличились на 2,9%, обрезные доски — на 2,7%, металлочерепицу — на 1,6%.

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что стало историческим максимумом с августа 2016 года. Быстрее всего растут цены на продовольствие. Какие факторы повлияли на это, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Spbru
Какой гений считает инфляцию в 5%, если цены выросли минимум на 50% ??? Что за бред.
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