Недельная инфляция в России резко замедлилась, но цены на капусту и стройматериалы все равно выросли

Темпы роста цен в России на неделе с 6 по 12 июля резко замедлились до 0,06% после роста на 0,46% на предыдущей неделе. Об этом 14 июля сообщает Росстат.



С начала июля инфляция составила 0,39%, с начала года — 4,6%. Как отмечает «Интерфакс», опираясь на значения среднесуточной инфляции, которая на неделе составила 0,032%, годовая инфляция несколько замедлилась — до 6,55% против 6,6%, зафиксированных неделей ранее.

Среди продуктов на 4,2% подорожала капуста, на 1,9% — морковь. Картофель, напротив, подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, а репчатый лук — на 2,4%. В числе «регулируемых» продуктов подсолнечное масло подорожало на 0,3%, куриное мясо — на 0,2%, сахар — на 0,1%. Куриные яйца подешевели на 0,6%.