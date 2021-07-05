Начало XX века. Футболисты на плацу Первого кадетского корпуса в Петербурге Фото: Федерация футбола Петербурга Поделиться Поделиться







Познакомил царскую Россию с футболом Георгий Дюперрон, но официальный статус игре придали англичане — Джон Ричард Ричардсон и Чарльз Монкер. Скучая по родине, они организовали в Петербурге первую в стране футбольную лигу. История к первопроходцам была безжалостна.

Английские основатели

Летопись российского футбола официально начинается в 1897 году, когда в Петербурге был сыгран футбольный матч на плацу первого Кадетского корпуса, расположенного на Кадетской (позже Съездовской) линии Васильевского острова. Но профессиональные историки считают, что правильнее стартовать в 1901 году, когда была организована первая в стране футбольная лига.



«Во всем мире принято, что датой рождения какого-либо вида спорта является дата создания спортивной организации. Если следовать этой логике, то 1901 год — время создания Петербургской лиги — и следует признать датой рождения отечественного футбола», — говорит Юрий Лукосяк.

Большую роль в спортивной жизни Петербурга того времени играли выходцы из Великобритании. Именно английские клубы «Невский», «Невка» и «Виктория» образовали в 1901 году Петербургскую футбольную лигу. Это стало возможным благодаря организаторским способностям одного из основателей клуба «Невский» — английского инженера-механика Невской ниточной мануфактуры Джона Ричардсона и Чарльза Монкера, будущего директора этой самой мануфактуры, футболиста, судьи, спортивного деятеля.



Чарльз Монкер Фото: Федерация футбола Петербурга Поделиться Поделиться







Ричардсон приехал в Санкт-Петербург в 1894 году из Англии, заключив рабочий контракт с мануфактурой через одну из посреднических контор английского города Болтон («Джон Масгрейв и сыновья»), которая давала объявления о найме специалистов в Россию. Чарльз Монкер — потомок английских эмигрантов, родился 8 августа 1871 года в Санкт-Петербурге. В 1917 году вынужден был бежать из России.

— Текстильную промышленность в то время в России оккупировали британцы, — рассказывает Лукосяк. — Это были люди, которые брали в концессию предприятия и развивали их. Они ехали сюда очень охотно, потому что их годовое жалование было сопоставимо с жалованием русского генерала. Деньги были приличные, гораздо больше того, что они могли заработать на родине. Но рабочий день был сумасшедший: 10–11 часов. В подчинении у них были бывшие крестьяне из Твери и Ярославля, которые были недовольны низким жалованием. И когда грянула революция 1905 года, эти бывшие крестьяне выступили в числе первых. На фабрики вводили войска. На Невской ниточной мануфактуре постоянно была расквартирована рота беломорского полка. Мастера по фамилии Шеридан в 1906 году прямо на рабочем месте застрелил из револьвера один из рабочих. Он погребен у нас до сих пор на Смоленском лютеранском кладбище. Шеридан, кстати, был участником чемпионата по футболу в 1902–1903 годах, а также судьей, секретарем и вице-председателем комитета лиги. То есть фигура для футбола в то время очень значительная. Но питерские англичане были хорошими ребятами. Они прилично подняли нашу текстильную промышленность. И как нормальные британцы, они были помешаны на спорте. Монкер в своем дневнике писал, что директор фабрики им не давал нормально обустроить поле. Но они продолжали играть просто из любви к футболу.



Первый русский чемпионат без русских команд

Организация турнира 1901 года еще была далека от совершенства. По сути Джон Ричардсон и Чарльз Монкер просто собрали клубы и впервые предложили им сыграть по четкому расписанию друг с другом. В первом чемпионате участвовали только иностранные команды: английский «Невский», шотландская «Невка» и более интернациональная «Виктория», основателями которой были представители английской и немецкой колоний с Васильевского острова, к которым присоединились трое русских — Ярков, Григорьев и Браун.

Приглашение получил и «Спорт» Дюперрона — самый профессиональный из русских клубов. «Спорт» имел свое футбольное поле на арендованной площадке во владениях князя Сергея Белосельского-Белозерского на Крестовском острове. Но от приглашения русская команда отказалась.

— Еще перед стартом первого чемпионата в 1901 году уже обсуждали: а кто из русских команд готов играть против англичан? Звучали Клуб любителей спорта (он же «Спорт». — Прим. ред.), Лахтинский кружок, но все они в последний момент отказались, — говорит Лукосяк. — Всё-таки у нас всегда боялись проигрывать. А так и получилось: во втором чемпионате «Спорт» проигрывал всухую англичанам. Мы только учились. Первый турнир, кстати, еще долго не признавали. В книге «Футбол» 1909 года Дюперрон о первом сезоне петербургской лиги вообще не пишет, а начинает отсчет с 1902 года. Видимо, из-за того, что только на второй год приняла участие русская команда «Спорт». И только во втором издании своей книги он указывает, что первый чемпионат прошел именно в 1901-м. И даже на кубке, на металлической табличке отсчет начинался с 1902-го. То есть исторически первый турнир не считали чемпионатом города. Думаю, это еще связано с тем, что в 1901-м году у лиги еще не было официального руководства. Только в 1902-м организовали собрание представителей клубов — прообраз комитета.



Темная история серебряного кубка

Победителям чемпионата Петербурга вручали специальный переходящий кубок. Его предоставил английский предприниматель Томас Аспден, занимавшийся лесным бизнесом. Впоследствии его стали называть «осенним кубком». Приз был выполнен из чистого серебра, и на нем гравировались имена всех дореволюционных чемпионов, но только с 1902 года.



Кубок Аспдена Фото: Федерация футбола Петербурга Поделиться Поделиться







По словам Лукосяка, последнее упоминание о кубке датировано декабрем 1922 года, когда Всевобуч проводил инвентаризацию хозяйства всех петроградских клубов. В отчетах было указано, что кубок хранится у Дюперрона дома. Как известно, Дюперрон скончался в 1934 году от почечной недостаточности, а жена расстреляна спустя четыре года. Что стало с кубком — неизвестно.

— Судьба у него, скорее всего, печальна. В то время многие вещи из драгоценных металлов дореволюционной эпохи шли в переплавку, — говорит Лукосяк.

Как проходили первые матчи

Дебютный чемпионат прошел со 2 сентября по 14 октября 1901 года при участии трех клубов в два круга: на своем и чужом полях. Удивительно, но сохранились довольно подробные описания первых матчей. Игроки сами вписывали в протокол под нужным номером свои фамилии. Судили англичане, в числе которых были те же Ричардсон и Монкер.



Первый матч прошел 2 сентября 1901 года на плацу на Выборгской стороне у Сампсониевской мануфактуры. Встречались «Невка» и «Виктория». Стартовый свисток дал Джон Ричардсон. Газета St. Petersburger Zeitung, выходившая на немецком языке, опубликовала подробный репортаж с матча, перевод которого публикует на своем сайте Федерация футбола Санкт-Петербурга:

«Игроки «Невки» в большинстве своем, по сравнению с весьма юными игроками «Виктории», были старше, а следовательно, опытнее, поэтому последние оказались в довольно трудном положении. Дружное, упорное нападение «Невки» не могли сдержать ни отличные беки, ни голкипер «Виктории», и в первой половине матча «Невка» забила два гола.

Форварды же «Виктории» играли каждый за себя, безо всякой командной игры, а посему долго не могли добиться уравнения счета. Тем не менее… после перерыва они стали играть весьма энергично, в то время как игроки «Невки» смотрелись несколько утомленными, особенно форварды. После долгой борьбы одному из форвардов «Виктории» удалось забить первый ответный гол, после чего в линии нападения команды стала наблюдаться взаимосвязь, а беки легко отбивали атаки нападающих «Невки». Все это помогло игрокам «Виктории» сделать второй гол, и спор, таким образом, закончился вничью — 2:2.



Обе команды показали приятную, довольно безошибочную и живую игру. Особенно хорошо играли в «Невке» Гилькрист, Харгривс и Джерард, а в «Виктории» Лауман, Шауб, Рейт, Вардроппер и Браун».

Еще более атмосферный отчет опубликовал журнал «Спорт» о втором матче чемпионата «Невский» — «Невка». Особенно любопытно описание антуража.

«Матч должен был состояться на месте Невского клуба. Публика на матче была исключительно своя, так как, с одной стороны, мало кому известно, что происходит игра, а с другой стороны, мало кто поедет в такую даль, как Малая Болотная улица. Из посторонней публики были только футболисты из «Виктории», «Невки», кружка любителей спорта и «Германии» и один представитель печати.

Между тем как игра, так и устройство места заслуживают большого внимания. Во-первых, для велосипедиста путь не представляет большого труда, тем более что булыжная мостовая очень порядочная, найти место тоже нетрудно, потому что величественное здание мануфактуры бросается в глаза издалека. Даже стоящий поблизости городовой на вопрос, где играют в футбол, не отзывается неведением, а прямо указывает, в какие ворота нужно идти.

Само место для спорта на фабрике почти идеально. Сначала небольшое помещение для переодевания, с трибуной, перед которой площадка для тенниса. Далее идет место для крикета и футбола. Всё место выравнено, дренировано и покрыто дерном, так что, с одной стороны, получается необыкновенно гладкая площадка, а с другой стороны, необыкновенно мягкая, так что падения почти нечувствительны. Нужно сознаться, что площадка для футбола немного коротка, но так как всё место еще не приведено в порядок, нужно ожидать, что площадка станет со временем побольше. Маленький недостаток также в том, что ворота окрашены в тот же цвет, что и окружающий место забор. Это сильно мешает игрокам. По крайней мере последний матч иногда заставлял думать, что именно в этом кроются промахи некоторых игроков. Во всяком случае, смело можно сказать, что это место — лучшее в Петербурге и делает честь фабрике, которая всё это устроила на свой счет. По слухам, зимою площадка будет превращена в каток и составится новая хоккейная команда».

Первым чемпионом Петербурга стали шотландцы из «Невки», работавшие на Сампсониевской бумагопрядильной мануфактуре, будущей Октябрьской прядильно-ткацкой фабрике.

О жестокости первопроходцев

Первые игры чемпионата были жесткими и временами даже грубыми. Футболисты, как писали в газетах тех времен, «причиняли противникам болевые неприятности».

Отчасти дело было в том, что правила знали очень примерно. Даже судьи трактовали их каждый по-своему. На это обращал внимание Дюперрон. Он говорил: «Прогресс виден только там, где существует единая трактовка правил». Порой такая ситуация приводила к серьезным последствиям.



Команда «Спорт» с Кубком Аспдена, чемпионы 1908 года Фото: Федерация футбола Петербурга Поделиться Поделиться







Так, например, в 1903-м году англичанин Шарпльс напал прямо во время матча на русского футболиста Чирцова. Из отчета журнала «Спорт»:

«В первом тайме при счете 3:1 в пользу «Спорта» случился беспримерный инцидент. Шарпльс, который на этот раз играл форвардом, рассердился на Чирцова за то, что он его атаковал довольно сильно, но вполне законно, и набросился на последнего, ничего подобного не ожидавшего, повалил в снег и стал душить с таким остервенением, что судья В. С. Мартин с трудом оттащил его; благодаря более разумным игрокам, удалось предотвратить свалку, которая грозила случиться, так как за обоих начали заступаться товарищи. Судья не счел нужным выслать Шарпльса с поля игры; зато когда Чирцов, падая, задел одного из игроков «Невского» и потом снова сделал атаку, совершенно правильную и не причинившую никакого вреда, судья выслал его с поля игры, обессилив таким образом команду кружка».

В ответ на это «Спорт» подал протест, требуя переигровки. Однако заправлявшие в комитете лиги британцы протест отклонили, Чирцова дисквалифицировали на год, а Шарпльсу вынесли всего лишь предупреждение. После этого в «Спорте» появилась гневная статья:

«В этом году явился Шарпльс-душитель! В будущем, наверно, явится Джим-подкалыватель и Джек-потрошитель?! Тогда отчеты о матчах превратятся в хронику уголовных преступлений. Будет ли радоваться сердце русского спортсмена? Думаю, что нет. Англичане, с присущей им бесцеремонностью, располагая большим количеством голосов, исключают русского, ни в чем не повинного, и оставляют человека, явно небезопасного, но своего! Пусть русские клубы соединятся и составят свою лигу. Я убежден, что футбол ожидает громадная будущность в России, но для этого нужно поменьше Шарпльсов!»

Этот инцидент стал предвестником раскола Петербургской лиги в 1908 году на английский и русский чемпионат. Но это уже совсем другая история.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

