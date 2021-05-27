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24 июня — круглый стол на тему «Малоэтажка или «небоскребы»: сколько этажей необходимо и достаточно»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает принять участие в онлайн-заочном круглом столе представителей Комитета по градостроительству и архитектуры, Комитета по строительству, строительных компаний, архитекторов-градостроителей и проектировщиков, урбанистов и других экспертов по теме.

Застройщикам при проектировании домов приходится искать компромисс между законодательными ограничениями, комфортом жильцов и желанием получить прибыль с построенных квадратных метров. Этажность определяется исходя из экономики проекта, характера локации, имеющихся ограничений и позиционирования объекта в том или ином сегменте. И, если малоэтажные комплексы в городе все-таки строятся, хоть, в основном, и на окраинах, то людям, мечтающим о жилых небоскребах, вряд ли удастся воплотить свою мечту в жизнь в ближайшее время.

О том, какую высоту считать необходимой и достаточной — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Какова максимальная высота строительства сегодня в Петербурге и Ленобласти?
  • По какому принципу власти ограничивает высоту?
  • Какие дома предпочитают строить девелоперы: максимально возможной высоты на данной территории или нет?
  • Какие самые высокие и самые низкие здания в городе сейчас строят?
  • Есть ли тенденция к добровольному снижению этажности ради комфорта жильцов?
  • Могут ли в Петербурге появиться жилые небоскребы? Где они были бы уместны?
  • Есть ли законы по этому вопросу?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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