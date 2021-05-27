24 июня — круглый стол на тему «Малоэтажка или «небоскребы»: сколько этажей необходимо и достаточно»

Застройщикам при проектировании домов приходится искать компромисс между законодательными ограничениями, комфортом жильцов и желанием получить прибыль с построенных квадратных метров. Этажность определяется исходя из экономики проекта, характера локации, имеющихся ограничений и позиционирования объекта в том или ином сегменте. И, если малоэтажные комплексы в городе все-таки строятся, хоть, в основном, и на окраинах, то людям, мечтающим о жилых небоскребах, вряд ли удастся воплотить свою мечту в жизнь в ближайшее время.
О том, какую высоту считать необходимой и достаточной — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какова максимальная высота строительства сегодня в Петербурге и Ленобласти?
- По какому принципу власти ограничивает высоту?
- Какие дома предпочитают строить девелоперы: максимально возможной высоты на данной территории или нет?
- Какие самые высокие и самые низкие здания в городе сейчас строят?
- Есть ли тенденция к добровольному снижению этажности ради комфорта жильцов?
- Могут ли в Петербурге появиться жилые небоскребы? Где они были бы уместны?
- Есть ли законы по этому вопросу?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru