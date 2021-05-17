31 мая — круглый стол «Профессии будущего и дополнительное образование: Как оставаться в тренде»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- На какие новые специальности и компетенции сегодня высокий запрос от бизнеса? Какие специалисты и направления деятельности сегодня в дефиците?
- Учиться 4–6 лет в вузе слишком долго. Какие актуальные знания сегодня можно получить в рамках дополнительного образования за более короткий срок?
- Как современному человеку, взрослому специалисту сегодня «добрать» компетенций или переучиться (курсы, школы, онлайн-программы)?
- Чему сегодня хотят учиться и переучиваться — на какие направление на рынке наиболее высокий спрос?
- На что нужно обратить внимание при выборе школы или курсов для дополнительного образования/повышения квалификации?
- Компетенции руководителей и бизнес-образование. Где начальникам и бизнесменам обучиться актуальным навыкам сегодня, например, agile-принципам в управлении? Какие требования сегодня к ним предъявляют?
- Soft-skills, коммуникативные и командные навыки и другие новые современные компетенции — кто и где может им научить? Какие еще новые компетенции сегодня необходимы специалистам?
- Как поменялись спрос и предложение в связи с активным развитием онлайн-технологий?
По данным исследования АСИ и «Сколково», до 2030 года появятся 136 новых профессий — от архитектора территорий и урбаниста-эколога до биоэтика и цифрового лингвиста. Сейчас максимально востребованы IT-специалисты, инженеры для «зеленых» предприятий нового поколения. Растет спрос на специалистов по информационной безопасности и большим данным, все актуальнее урбанистика и биоинженерия. Где учиться в современных реалиях, если знаний, полученных в вузе уже не достаточно, и как дополнительное образование помогает реализовать концепцию того, что учиться нужно всю жизнь (life long learning) — обсудим на круглом столе
К участию приглашаются представители курсов дополнительного образования, онлайн-школ и образовательных онлайн-программ по направлениям: программирование, языки, маркетинг, дизайн, управление персоналом, бизнес, финансы, мультимедиа, игры.
По вопросам участия обращаться:
Авдеева Анастасия
+7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru