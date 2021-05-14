Запись с видеорегистратора 13 мая опубликована в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Проехал по встречке и выделенке на Суворовском, а потом под «красный» ушёл на Невский», — описывает автор траекторию движения чёрного Mercedes-Maybach.
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Видео могло бы стать иллюстрацией мгновенной кармы: за уверенным автомобилистом тут же направилась машина ДПС, вывернувшая из пробки. Автор ролика рассчитывал застать развязку уже на Невском проспекте, но, по его словам, общение водителя с полицейскими не затянулось. «Выйдя из машины, качнул головой, махнул рукой и сел обратно», — уверяет он. На записи этот момент не разобрать. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и области.
«Майбах», ставший героем ролика, числится за компанией «Светодизайн». Эта фирма давно сотрудничает со Смольным и последние несколько лет получает контракты на новогоднее оформление и праздничную подсветку в Петербурге. Также в её портфолио — баннеры и флаги ко Дню Победы в центре города. Оперативно связаться с представителем компании не удалось.