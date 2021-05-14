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В центре Петербурга «Майбах» на глазах у полиции показал, что ему всё нипочём

Вольную трактовку ПДД продемонстрировал водитель Mercedes высокого класса в центре Петербурга. Пока остальные выстраивались в пробку, он непринуждённо вильнул на встречную полосу.

Запись с видеорегистратора 13 мая опубликована в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Проехал по встречке и выделенке на Суворовском, а потом под «красный» ушёл на Невский», — описывает автор траекторию движения чёрного Mercedes-Maybach.

Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео могло бы стать иллюстрацией мгновенной кармы: за уверенным автомобилистом тут же направилась машина ДПС, вывернувшая из пробки. Автор ролика рассчитывал застать развязку уже на Невском проспекте, но, по его словам, общение водителя с полицейскими не затянулось. «Выйдя из машины, качнул головой, махнул рукой и сел обратно», — уверяет он. На записи этот момент не разобрать. «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и области.

«Майбах», ставший героем ролика, числится за компанией «Светодизайн». Эта фирма давно сотрудничает со Смольным и последние несколько лет получает контракты на новогоднее оформление и праздничную подсветку в Петербурге. Также в её портфолио — баннеры и флаги ко Дню Победы в центре города. Оперативно связаться с представителем компании не удалось.

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Комментарии (6)

Norge
Контракт на подсветку машин гибдд тоже их?
asgard
все что нужно знать о законности в России. и это только ПДД
Владислав М
Видимо это Майбах, кого надо Майбах.
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