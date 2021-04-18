«Святой отец, помогите». Папу римского попросили о помощи с допуском врачей к Навальному

Представители творческой интеллигенции опубликовали открытое письмо к папе римскому Франциску с просьбой помочь убедить российские власти допустить медиков к Алексею Навальному. Текст 18 апреля в Facebook опубликовала писатель и художник Екатерина Марголис.
«Он требует только одного — чтобы к нему был допущен надежный квалифицированный врач, и чтобы ему была предоставлено адекватное лечение: его состояние здоровья ежедневно ухудшается. Это не вопрос политики. Это вопрос спасения единственной жизни. Это вопрос милосердия. Святой отец, пожалуйста, помогите убедить российские власти допустить к Алексею Навальному врачей и дать им последнюю возможность спасти ему жизнь!» — говорится в тексте письма.
Оно будет открыто для подписания всеми желающими до 20:00 18 апреля.
Кроме Марголис, под письмом подписались поэт, филолог, переводчик, лауреат премии «Христианские корни Европы. Имени Владимира Соловьева» Ольга Седакова, живущие в Риме искусствовед Слава Швец и гид Анна Лиховидова, венецианский художник-иллюстратор Роксана Кенжеева, студентка университета Тренто Александра Кенжеева и Анна Марголис — религиовед и художник.
Ранее более 80 зарубежных всемирно известных писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, историков подписались под обращением к Владимиру Путину с просьбой допустить медиков к Навальному. В их числе писатели Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Джоан Роулинг, актёры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, автор и актёр Стивен Фрай, фронтмен Radiohead Том Йорк и многие другие.
Кроме того, немедленно допустить врачей к оппозиционеру потребовали депутаты четырех региональных парламентов: Московской думы, Заксобрания Петербурга, Псковского облсобрания и Карельского ЗакСа.
Также «Фонтанка» писала, что о «последствиях для России в случае смерти Навального» предупредил советник президента США по нацбезопасности Джек Салливан.