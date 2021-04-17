Гейман, Фрай, Роулинг и фронтмен Radiohead просят Путина допустить к Навальному врачей

Зарубежные деятели культуры эпистолярно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить право каждого гражданина и допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
Письмо к российскому лидеру 16 апреля публикует Le Monde. Авторы, обращаясь к Путину, указывают, что Навальный содержится в колонии, которую «многие юристы и правозащитники называют одной из самых строгих в России». При этом состояние здоровья осуждённого стремительно ухудшается, а просьба допустить выбранного им врача была отклонена.
«Мы обращаемся к Вам, господин президент, с просьбой о том, чтобы господин Навальный немедленно получил соответствующее медицинское заключение и лечение, которое ему срочно необходимо и на которое он, как и любой гражданин России, имеет право. Вы, как избранный президент России и гарант закона, обязаны исполнить эту просьбу», — сказано в письме.
Под обращением подписались порядка восьмидесяти человек. В их числе писатели Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Арундати Рой, Джоан Роулинг, актёры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, автор и актёр Стивен Фрай, фронтмен Radiohead Том Йорк, участник группы ABBA Бьорн Кристиан Ульвеус, а также историки, журналисты, композиторы, режиссёры, сценаристы.