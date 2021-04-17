Гейман, Фрай, Роулинг и фронтмен Radiohead просят Путина допустить к Навальному врачей

Зарубежные деятели культуры эпистолярно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить право каждого гражданина и допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области.



Письмо к российскому лидеру 16 апреля публикует Le Monde. Авторы, обращаясь к Путину, указывают, что Навальный содержится в колонии, которую «многие юристы и правозащитники называют одной из самых строгих в России». При этом состояние здоровья осуждённого стремительно ухудшается, а просьба допустить выбранного им врача была отклонена.

