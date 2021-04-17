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Гейман, Фрай, Роулинг и фронтмен Radiohead просят Путина допустить к Навальному врачей

Зарубежные актёры, режиссёры и писатели выступили в поддержку Алексея Навального

Зарубежные деятели культуры эпистолярно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить право каждого гражданина и допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

Письмо к российскому лидеру 16 апреля публикует Le Monde. Авторы, обращаясь к Путину, указывают, что Навальный содержится в колонии, которую «многие юристы и правозащитники называют одной из самых строгих в России». При этом состояние здоровья осуждённого стремительно ухудшается, а просьба допустить выбранного им врача была отклонена.

«Мы обращаемся к Вам, господин президент, с просьбой о том, чтобы господин Навальный немедленно получил соответствующее медицинское заключение и лечение, которое ему срочно необходимо и на которое он, как и любой гражданин России, имеет право. Вы, как избранный президент России и гарант закона, обязаны исполнить эту просьбу», — сказано в письме.

Под обращением подписались порядка восьмидесяти человек. В их числе писатели Патрик Зюскинд, Нил Гейман, Арундати Рой, Джоан Роулинг, актёры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Дэвид Духовны, автор и актёр Стивен Фрай, фронтмен Radiohead Том Йорк, участник группы ABBA Бьорн Кристиан Ульвеус, а также историки, журналисты, композиторы, режиссёры, сценаристы.

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (6)

Дмитрий Р.
Совершенно противные русскому человеку люди имеют наглость что-то требовать. Уверен, что ни Путин, ни Песков ни разу о этих персонажах не слышали.
Жора__
Сейчас у лахтинских понос начнется! Ждем фраз про неизвестных никому людей и т.д.!)))
bluxer
Деревенщина какая-то. До всего им дело есть.
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