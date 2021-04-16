«Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слезы, но говорю «нет». А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать. В детском саду я инстинктивно понимал, что не имеют права меня кормить мерзкой вареной куриной кожей. А сейчас я просто показываю пальцем в пункт закона и говорю: извините. Не надо меня кормить принудительно», — пишет Навальный.

В Instagram Алексея Навального, который продолжает голодовку в колонии во Владимирской области,16 апреля появился новый пост. В нём он сравнивает своё пребывание в ИК, где ему грозят принудительным кормлением, с хождением в детский сад в трёхлетнем возрасте.

Оппозиционер обращает внимание администрации колонии на его законное право получения медицинской помощи.



«Вот ведь мое абсолютно гарантированное право: на осмотр независимым гражданским врачом. Почему же вы отменили это право в отношении именно меня, и добиваться его нужно голодовкой?» — задаётся вопросом политик.

Навальный считает, что врача к нему не пускают, потому что может вскрыться связь потери чувствительности конечностей с отравлением — старым или новым. «Я уж не удивлюсь», — иронизирует Алексей.

«Голова моя сильно кружится, но пока хожу, потому что чувствую вашу поддержку», — такими словами оппозиционер закончил свой пост в соцсети.

Политик оказался в колонии во Владимирской области после возвращения из Германии, куда его привезли в состоянии комы. Суд счел, что условный срок по делу «Ив Роше» надо поменять на реальный, потому что Навальный не отмечался у надзирателей. В колонии он может провести больше двух лет.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя пустить к нему врача. Адвокат осужденного заявила, что «истощенный» оппозиционер пьет только воду и от своих планов не отказался. Сам Навальный заверил, что у него «100% хардкорная тюремная голодовка».