Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, объявил голодовку. Таким образом он надеется добиться от администрации права допустить к нему приглашенного врача. Сообщение о голодовке появилось в Instagram политика 31 марта.



«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку. Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал Навальный.