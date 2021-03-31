FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
66
Печать

Навальный объявил голодовку в колонии

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии, требуя пустить к нему врача

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области, объявил голодовку. Таким образом он надеется добиться от администрации права допустить к нему приглашенного врача. Сообщение о голодовке появилось в Instagram политика 31 марта.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку. Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — написал Навальный.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ранее сообщила «Фонтанке», что её подзащитный не может стоять. Жена Навального Юлия также рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. Сам он написал, что нога теряет чувствительность. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (65)

baddancer
Отожрётся теперь. Надя Савченко и Люба Соболь за время голодовки такие ряхи наели. )
Igor_VS
Оченно мужественный человек.
265049935
Украинская патриотка Надежда Савченко голодала в росскийском подвале 89 дней. Великий украинский режиссер, сценарист и кинематографист Олег Сенцов голодал в российских застенках 150 дней. Кандидат в Президенты США доктор Хадер голодал в палатке перед Белым Домом 218 дней. Сколько продержится мужественный Алексей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний