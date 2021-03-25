Адвокат: Навального «довели» до того, что он не может стоять. Его состояние ухудшалось четыре недели

По рассказам самого оппозиционера, вчера его возили в «гражданскую больницу», которая, «скорее всего», располагается во Владимире. Диагноз ему не сообщили, результаты МРТ также не показали. Лечение у заключенного не поменялось — это ибупрофен. При этом адвокат подчеркнула, что какого-то особого отношения к Навальному из-за недомогания нет.

«У него боли в спине, резкие боли в правой ноге, в бедре, пропала чувствительность в голени. И нога не держит: стоять на ней он не может — она сразу сгибается», — рассказала 25 марта Ольга Михайлова.

«Все наши ходатайства о допуске нашего врача-невролога не рассмотрены. Ответов мы до сих пор не получили», — посетовала Михайлова.

Сторона защиты хотела бы отправить Навального на лечение в Москву, раз его «довели до такого состояния» и не могут оказать «адекватную медицинскую помощь». Адвокат подчеркнула, что здоровье ее подзащитного ухудшалось четыре недели.

Накануне адвокат сообщила, что у Навального прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.

Сегодня, 25 марта, защитники оппозиционера попытались снова добиться встречи с подзащитным, после того как вчера им не удалось этого сделать.