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Адвокат: Навального «довели» до того, что он не может стоять. Его состояние ухудшалось четыре недели

Адвокат Алексея Навального рассказала «Фонтанке» об ухудшающемся состоянии здоровья ее подзащитного, которого стороне защиты сегодня удалось посетить.

«У него боли в спине, резкие боли в правой ноге, в бедре, пропала чувствительность в голени. И нога не держит: стоять на ней он не может — она сразу сгибается», — рассказала 25 марта Ольга Михайлова.

По рассказам самого оппозиционера, вчера его возили в «гражданскую больницу», которая, «скорее всего», располагается во Владимире. Диагноз ему не сообщили, результаты МРТ также не показали. Лечение у заключенного не поменялось — это ибупрофен. При этом адвокат подчеркнула, что какого-то особого отношения к Навальному из-за недомогания нет.

«Все наши ходатайства о допуске нашего врача-невролога не рассмотрены. Ответов мы до сих пор не получили», — посетовала Михайлова.

Сторона защиты хотела бы отправить Навального на лечение в Москву, раз его «довели до такого состояния» и не могут оказать «адекватную медицинскую помощь». Адвокат подчеркнула, что здоровье ее подзащитного ухудшалось четыре недели.

Накануне адвокат сообщила, что у Навального прогрессирует неизвестное заболевание, а из лекарств ему прописали ибупрофен.

Сегодня, 25 марта, защитники оппозиционера попытались снова добиться встречи с подзащитным, после того как вчера им не удалось этого сделать.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (102)

265109545
Господа! Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своею страной.
265078972
А это тот самый Навальный, который назвал Путина больным и старым дедом? Или это какой-то другой Навальный?
265048588
Алкаш.
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