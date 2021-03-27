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США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов

Госдеп попросил у Кремля медицинской помощи для Навального

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал Кремль оказать заболевшему в колонии оппозиционеру Алексею Навальному медпомощь и допустить к нему адвокатов.

«Мы видели вызывающие беспокойство сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы призываем предоставить доступ к нему его адвокатов и оказать ему медицинскую помощь. Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального», — написал он в Twitter.

С аналогичным заявлением накануне выступила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

Российский оппозиционер, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия накануне рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

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Комментарии (3)

Bobr Dobr
Патологоанатома? Да хоть сейчас зайдет к Сисяну!!!
Павел Павлов
Траванули и закрыли его потому что оскорблял чувства ворующих едросов.
Otkating
+++
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