США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов

Российский оппозиционер, который отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия накануне рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

