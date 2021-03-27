США вслед за ЕС призвали пустить к Навальному врачей и адвокатов

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал Кремль оказать заболевшему в колонии оппозиционеру Алексею Навальному медпомощь и допустить к нему адвокатов.
«Мы видели вызывающие беспокойство сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы призываем предоставить доступ к нему его адвокатов и оказать ему медицинскую помощь. Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального», — написал он в Twitter.
We have seen the disturbing reports about Aleksey Navalny's worsening health in prison. We urge continued access for his lawyers and that he receive medical care. We reiterate our call for Russia to immediately and unconditionally release Mr. Navalny.— Ned Price (@StateDeptSpox) March 26, 2021
С аналогичным заявлением накануне выступила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.