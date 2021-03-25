Супруга Алексея Навального Юлия рассказала подробности о состоянии здоровья мужа. По её словам, к нему не попали врач, лекарства и записка с лечебной гимнастикой. Как сообщает Юлия Навальная 25 марта, проблемы со спиной у Алексея начались ещё в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», после этапирования во Владимир боли стали сильнее. Врачу, найденному ею и адвокатами, осмотреть Навального не удалось. По словам Юлии, муж с самого начала пребывания в «дружелюбном концлагере» просил лекарства и до сих пор не получил их.

Не прошли цензуру и записанные на бумаге упражнения, которые другой врач рекомендовал, чтобы снизить болевые ощущения. Их, как пишет Навальная в своём инстаграме, забрали у адвокатов и так и не передали осуждённому. «Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление», — добавляет подробностей Навальная, отмечая, что жалобы — не в характере её супруга.