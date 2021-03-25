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Юлия Навальная о состоянии мужа: Ему не дают спать и заниматься лечебной гимнастикой

Супруга Алексея Навального Юлия рассказала подробности о состоянии здоровья мужа. По её словам, к нему не попали врач, лекарства и записка с лечебной гимнастикой.

Как сообщает Юлия Навальная 25 марта, проблемы со спиной у Алексея начались ещё в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», после этапирования во Владимир боли стали сильнее. Врачу, найденному ею и адвокатами, осмотреть Навального не удалось. По словам Юлии, муж с самого начала пребывания в «дружелюбном концлагере» просил лекарства и до сих пор не получил их.

Не прошли цензуру и записанные на бумаге упражнения, которые другой врач рекомендовал, чтобы снизить болевые ощущения. Их, как пишет Навальная в своём инстаграме, забрали у адвокатов и так и не передали осуждённому.

«Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление», — добавляет подробностей Навальная, отмечая, что жалобы — не в характере её супруга.

Накануне стало известно, что Юлия Навальная улетела в Германию. Перед этим адвокаты сообщили о проблемах со здоровьем оппозиционера, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области. ФСИН, в свою очередь, уверяет, что заключённый в порядке.

В заявлении Навального, которое 25 марта распространяют его сторонники, сказано, что его лечат «ибупрофеном» — таблетками и мазью. Он называет подобное издевательством. Оппозиционер также рассказал, что уже успел получить первый выговор — якобы за то, что проснулся на 10 минут раньше положенного времени.


Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года.

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Комментарии (43)

Vikosa
Всю прошлую зиму мучалась с подобными симптомами , ходила к неврологу, в том числе платному, точно так же ибупрофен прописали, но только он нифига не помогает. Потом другое обезболивающее стала пить и постепенно прошли симптомы, а на счёт самой причины это дело темное, у нас причину особо и не лечат теперь, больше по симптомам
ssr
Чуть выше адвокат написал, что леха у не встаёт, а тут аж гимнастики требуют...
265048588
Кухарка что-то требует из-за бугра. Смешно.
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