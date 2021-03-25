Юлия Навальная после сообщений об ухудшении здоровья мужа улетела в Германию. ФСИН уверяет, что он в порядке

Супруга Алексея Навального, адвокаты которого сообщали о его проблемах со здоровьем, вновь покинула Россию. ФСИН при этом отчиталась об удовлетворительном состоянии политика. Как передает 25 марта «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, Юлия Навальная вчера вылетела на территорию ФРГ. В какой город она направилась, не уточняется. Супруга оппозиционного политика второй раз покидает страну в период его заключения под стражу по делу «Ив Роше». 10 февраля она вылетала из столичного Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Представляющая интересы политика Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что у оппозиционера в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, где он отбывает наказание, развились сильные боли в спине и начала отниматься нога. Диагноза, по ее словам, местный врач не поставил и назначил только ибупрофен. В Федеральной службе исполнения наказаний по региону заявили, что медики оценили состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное». «24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», — цитирует «Интерфакс» пресс-бюро ведомства. 24 марта адвокатов Навального не пустили к нему на встречу, объяснив это «режимными мероприятиями». Юристы выразили подозрения, что их клиента могли поместить в госпиталь и пытаются скрыть этот факт. По их словам, еще в СИЗО Навальный жаловался на боли в спине, но в ИК его состояние сильно ухудшилось.