Конституция, COVID-19, политзаключенный Навальный. В петербургском парламенте рассказали, как в 2020 году нарушали права человека

Александр Шишлов



автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив

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Многодневное голосование и принудительный сгон бюджетников на плебисцит, перспектива новых нарушений на осенних выборах, двойные стандарты ограничительной антиковидной политики Смольного и политический заключенный Алексей Навальный. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов представил Заксобранию 2020 год в разрезе того, что с правами человека непорядок.

Поправки

Свой доклад омбудсмен начал с главного политического события ушедшего года — обновления Конституции России. «Фактически изменение Конституции создало радикальные предпосылки для изменения всего правового поля. Уже до конца года был принят ряд законов, ужесточающих госконтроль и затрудняющий развитие гражданского общества и реализацию конституционных гарантий прав и свобод человека», — сказал Шишлов.



Он констатировал, что многодневное голосование, которое впервые было опробовано в ходе летнего плебисцита в комплекте с ограничением возможности общественного наблюдения в случае дальнейшего применения на выборах существенно увеличит возможности для массовых фальсификаций.

В полной версии доклада (он опубликован на сайте уполномоченного) отмечается, что более 78% россиян, принявших участие в плебисците, проголосовали до 1 июня, и галочку напротив «Да» поставили 77,7%. «Однако достоверность столь высоких показателей явки вызывает обоснованные сомнения, в том числе вследствие нарушений установленного порядка голосования и подведения его итогов», — говорится в докладе.

Спикер напомнил про массовые случаи, когда горожане, придя на участок, обнаруживали, что вместо них кто-то другой уже получил бюллетень. И даже в случае, когда они настаивали на проведении проверки, таковые не проводились. Возможному искажению результатов голосования способствовали «нарушения прав членов избирательных комиссий и представителей СМИ, а также фактическая ликвидация института общественного наблюдения — монополизация возможности назначения наблюдателей Общественной палатой». При этом партии и общественные объединения были лишены права назначать наблюдателей. Кроме того, Шишлов привел информацию, как наблюдателей собирали для выплат, хотя ОП утверждала, что эта работа — на общественных началах.



Отдельно омбудсмен отметил сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по поправкам. В ЦИК из Петербурга поступило 36 обращений. Шишлов усмотрел в этом признаки уголовного преступления по статье № 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав), подрыв легитимности процедуры принятия поправок в основной закон.

Кроме того, уполномоченный заявил, что только 2% членов избирательных комиссий, 359 человек, прошли тестирование на COVID-19, и у 15 был подтвержден вирус. Вместе с тем в ряде УИКов активные члены комиссий выдворялись под предлогом отсутствия у них «ковидной» справки. Сокрытие Горизбиркомом данных о заболевших членах комиссий «увеличило опасность для жизни и здоровья людей».

Систематическим нарушением избирательных прав город обязан «порочной практике» формирования избирательных комиссий, когда в их составы утверждаются люди, уже уличенные в нарушениях, и работники органов госвласти. Тесные связи администраций районов, муниципальных образований с избиркомами создают задел для применения «админресурса».



Шишлов констатировал, что 155 из 442 членов новых территориальных избиркомов (из них девять председателей!) не имеют опыта работы в избирательных комиссиях, а 161 — зависит от государственных и муниципальных органов управления, учреждений и бюджетных организаций.

Из вновь назначенных членов ТИКов 63 на момент назначения работали в исполнительных органах госвласти (преимущественно — в администрациях подведомственных соответствующим ТИКам районов), семь — в аппарате Заксобрания, трое — в аппарате Горизбиркома, 55 человек — в государственных организациях, в том числе учреждениях, 50 из которых действуют на подведомственных теркомиссиям территориях. Вместе с тем в ТИКи попали выдвиженцы от целого ряда общественных организаций (афганцев, ветеранов, студенческого клуба и так далее), однако ни одна кандидатура от «Наблюдателей Петербурга» не прошла.

Полумарафон можно, одиночный пикет — нет

В докладе Шишлова отдельное место отведено политике Смольного — избирательности действия антивирусных ограничений, когда массовые культурные мероприятия власти разрешали, а одиночные пикеты — нет.



Уполномоченный проиллюстрировал ситуацию ярким примером: 2 августа в центре города, несмотря на действующий запрет массовых спортивных мероприятий, состоялся полумарафон «ЗаБег.РФ» с 8 тысячами бегунов. За день до этого сотрудники полиции задержали около 20 участников стихийной публичной акции «Кормим голубей». В то же время Смольный согласовал проведение 5 сентября фестиваля на 2,5 тысячи, администрация Курортного района — проведение 3 октября спортивного мероприятия на тысячу человек, администрация Приморского района — фестиваля 24 сентября на 500 горожан.

Губернатор Александр Беглов констатировал, что снятие ограничений возможно только после стабилизации эпидемической ситуации, а его подчиненные в дальнейшем продолжали согласовывать массовый досуг. На этом фоне запрет одиночных пикетов и задержание их участников могут свидетельствовать, что фактическая цель — не противодействие «ковиду», а препятствование проведению мирных протестных акций.

В докладе перечисляются и другие претензии к городским властям. Например, отсутствие возможности попрощаться с умершими близкими, основанное на предписании Роспотребнадзора, которое власти не потрудились донести до населения, сокрытие информации о нехватке средств защиты у медиков и вспышек заболевания вирусом в медучреждениях, «неестественная» статистика по заболеваемости, выздоровлению и смертности. Она «подтвердила опасения об искажении реальных данных о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19». Напомнил уполномоченный и про нарушение прав медработников, которых отказывались признавать пострадавшими при выполнении профессиональных обязанностей, а также отказы в положенных им выплатах.



По определению политический заключенный

Сразу после выступления вопросы, если не сказать претензии, омбудсмену предъявил единоросс Александр Ходосок, который процитировал слова Шишлова о «безобразной ситуации с Навальным», который «должен быть освобожден, как и другие политические заключенные», сказанные в эфире «Эха».

«Мы с вами живем в России и помним советские времена, когда тех, кто не согласен с генеральной линией партии, обвиняли в уголовных преступлениях, антисоветской деятельности и в чем только не обвиняли. Поэтому между статьей, по которой идет обвинение, и сутью, которая находится, есть разница, и она, к сожалению, сохраняется и сейчас, — ответил Шишлов. — Если вы посмотрите на всю историю ситуации с Навальным, я думаю, вы увидите много факторов, когда были основания для того, чтобы к нему применялись соответствующие меры, а они не применялись, а стали применяться в совершенно определенный момент».

Он добавил, что понятие «политический заключенный» отсутствует в законодательстве любой страны. «Но есть практика, и суть в том, что когда человек подвергается наказанию не за то, что ему вменяется, а по сути за свои политические взгляды, с которыми вы можете быть не согласны, как я, например, не согласен со взглядами Навального, то это просто по определению политический заключенный. К сожалению, это у нас в России далеко не единственная фамилия», — подчеркнул уполномоченный.



Позднее в этот же день на брифинге спикер ЗакСа Вячеслав Макаров высоко оценил работу петербургского омбудсмена. С полной версией доклада уполномоченного можно ознакомиться здесь.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»