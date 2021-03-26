«Осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться», — сообщается 26 марта в Instagram осужденного Навального.

По его словам, отсидевший 10 лет Михаил Ходорковский советовал оппозиционеру не болеть в колонии, так как якобы там невозможно получить должную медицинскую помощь. «Серьезно заболеешь — умрешь. Эту же истину вам подтвердит любой зэк», — отметил критик власти.

Навальный сообщил, что боли в спине начались у него давно. Он напомнил, что во время судебных заседаний в «аквариуме» он предпочитал ходить, потому что «мог либо стоять, либо лежать». Оппозиционер предположил, что у него защемило нерв.

Сейчас, по его описанию, «уже с кровати встать тяжело и очень больно». При этом все его жалобы принимают, но якобы мало что делают. Тюремный врач прописал ему 2 таблетки ибупрофена и так и не сказал диагноз.

В своем сообщении Навальный не обошелся без присущего ему чувства юмора. Он предположил, что сможет ходить по колонии с тростью, в которую он спрячет клинок, или с костылем, который также можно использовать как оружие. Осужденный также вспомнил свою старую метафору про колонию как космический корабль: «Вы помните мою метафору про тюрьму? Космическое путешествие. Так в этом случае я стану космическим пиратом! На деревянной ноге!»

В конце своего послания Навальный пожелал подписчикам оставаться здоровыми.

Накануне адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия накануне рассказала о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.